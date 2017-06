Diretor do Festival de Cinema de Macau quer pôr certame no mapa dos festivais

Lusa 16 Jun, 2017, 14:35 | Cultura

"Quero descobrir mais sobre a indústria e a audiência chinesa, que é imensa", realçou hoje o britânico Mike Goodrige, na apresentação da segunda edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, que vai decorrer de 08 a 14 de dezembro.

Destacando o seu "real conhecimento" do mundo do cinema, ao qual está ligado há mais de 27 anos, Mike Goodridge espera contribuir para colocar Macau no mapa, embora notando que o antigo enclave português, com pouco mais de 30 quilómetros quadrados e menos de 650 mil habitantes, é um lugar que considera "excitante", e tem vindo a aparecer cada vez mais na tela.

"A questão está em criar um festival com significado no calendário dos festivais. Há tantos festivais no mundo que [o] queres fazer [é] algo à medida de Macau, que tenha valor para que as pessoas venham", sublinhou o novo diretor artístico do IFFAM, para quem "parte disso passa por criar uma audiência que queira ver os filmes" que vão ser exibidos.

"Queremos casa cheia e as pessoas entusiasmadas em torno do cinema", afirmou Mike Goodridge, que pretende conceber um cartaz com filmes "artísticos, mas acessíveis".

O britânico afirmou ainda que acredita dispor de total autonomia editorial: "Tanto quanto sei, tenho. Absolutamente".

Mike Goodridge respondia assim aos jornalistas, depois de a primeira edição Festival Internacional de Cinema de Macau ter ficado marcada pela saída do italiano Marco Müller - que esteve à frente de festivais de cinema como o de Veneza, Roma ou Locarno - que se demitiu do cargo de diretor artístico do IFFAM, a menos de um mês do arranque do evento, invocando divergência de opiniões.

Mike Goodridge, que deixou recentemente a produtora Protagonist Pictures, foi escolhido entre "cinco a seis candidatos", entre recomendados e autopropostos, indicou a presidente da comissão organizadora do festival, Maria Helena de Senna Fernandes.

O Festival Internacional de Cinema de Macau é organizado pela Direção dos Serviços de Turismo e pela Associação de Cultura e Produções de Filmes e Televisão de Macau.

O IFFAM vai contar com um orçamento de 55 milhões de patacas (6,1 milhões de euros), dos quais 20 milhões (2,2 milhões de euros) são assegurados pelos Serviços de Turismo de Macau, ou seja, o mesmo do da edição inaugural realizada no ano passado.