Discursos do pós-colonialismo e de género em foco nas Galerias Municipais de Lisboa

Lusa03 Set, 2019, 18:25 | Cultura

Curador, crítico de arte, investigador e docente, Tobi Maier foi escolhido num concurso para a direção das galerias, tuteladas pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) para substituir Sara Antónia Matos, que permanece à frente do Atelier-Museu Júlio Pomar.

A vontade de se candidatar a este cargo surgiu das ligações a Lisboa, onde viveu entre 1997 e 2000, e também pelo desejo de "continuar a trabalhar no contexto lusófono", disse, numa entrevista à agência Lusa, realizada poucos dias antes da apresentação da nova programação.

Para assumir este projeto da direção das Galerias Municipais de Lisboa, Tobi Maier pretende criar uma programação "muito heterogénea": "Queremos apresentar uma grande variedade de discursos, estéticas e práticas artísticas, e quero muito trabalhar com artistas que têm, no seu projeto, um interesse sobre as tendências e discursos do pós-colonialismo, de género, urbanismo e economia local".

"Tudo isso nos afeta, em Lisboa, neste momento", disse à Lusa o curador alemão.

Sobre a oportunidade de trabalhar na direção da Galerias Municipais, explicou as razões: "Foi um desafio que me atraiu muito, porque eu tinha trabalhado em instituições públicas toda a minha vida", desde o Frankfurter Kunstverein (2006-2008), até ao Goethe-Institut Curatorial Residencies Ludlow 38, em Nova Iorque (2008-2011), ou na Bienal de São Paulo, no ano passado, onde também já atuara num contexto de museus municipais.

"Trabalhar essa rede de espaços históricos era um desafio que eu queria muito agarrar", apontou, justificando que lhe agrada bastante a ideia de recriar o que já fez em São Paulo, "criando constelações temáticas conceptuais, com vozes, textos, que se comunicam e desdobram na cidade, em vez de estarem concentradas só num espaço".

A ideia de "trabalhar em rede em espaços tão emblemáticos na cidade foi muito atraente", reiterou, dando como exemplo o Pavilhão Branco, que surgiu da Lisboa Capital da Cultura, no jardim do Palácio Pimenta (Museu de Lisboa), ou a Galeria Quadrum, em Alvalade, "que tem todo um histórico, onde tantas exposições aconteceram e figuras importantes aprenderam a trabalhar a arte contemporânea, como [as galeristas] Maria da Graça Carmona e Costa ou Cristina Guerra", recordou, sobre o espaço situado no Complexo dos Coruchéus, em Alvalade, onde decorreu a entrevista à Lusa.

"Estamos em processo de pesquisa das histórias destes espaços, uns mais ou menos conhecidos. Temos de ser nós a contar essas histórias, dos seus usos anteriores", defendeu.

Sobre a estratégia e filosofia das programações que irá desenhar para as galerias municipais, haverá uma fase de transição, da direção anterior para a atual, mas Tobi Maier já tem ideias do que pretende para o futuro destes espaços expositivos de Lisboa.

"Não quero criar ilhas de pensamento. Podemos mostrar artistas mais consagrados na Galeria da Boavista, e artistas mais jovens na Galeria Quadrum, que tem uma história muito importante ligada às artes visuais", descreveu.

As Galerias Municipais - tuteladas pela EGEAC - são constituídas por cinco espaços de exposições de arte contemporânea sem coleção: Galeria Quadrum, Pavilhão Branco, Galeria da Boavista, Torreão Nascente da Cordoaria e Galeria da Avenida da Índia.

Exposições dedicadas a Adriana Proganó, Alberto Carneiro, Bárbara Wagner, Catarina Simão, Daniel Blaufuks ou Susana Pomba são exemplos que revelam a diversidade de práticas artísticas que as galerias irão mostrar a partir deste mês, ao longo de um ano, até setembro de 2020.

A propósito da oferta cultural que a capital apresenta atualmente, e como as Galerias Municipais poderão fazer uma diferença neste universo, Tobi Maier concorda que "a situação em Lisboa mudou muito desde os anos 1990", quando vivia na cidade.

"Temos uma grande oferta e nem o mais dedicado profissional consegue absorver tudo. Mas trabalhar `clusters` de temáticas vai ajudar", apontou.

O curador e crítico de arte salientou que "não haverá um corte com o bom trabalho que tem sido desenvolvido até agora, mas, em vez disso, uma ampliação da estratégia de parcerias com outros espaços a nível local, regional, nacional e internacional".

"Queremos chegar a públicos mais jovens colaborando mais com escolas de outros bairros", disse, recordando que o artista Vasco Araújo trabalhou, no ano passado, com escolas de Alvalade sobre o tema da identidade, e este ano será a artista Ana Vaz a desenvolver um projeto em Marvila, com uma nova obra.

Na opinião de Tobi Maier, "a inteligência no trabalho curatorial é juntar estes diferentes atores, como uma galeria, uma escola ou uma biblioteca".

Ao curador interessa "fazer uma colaboração entre escolas e artistas e criar novas obras que podem até sair de Lisboa e circular", fora da cidade, pelo país ou pelo estrangeiro.

"Trabalhamos com as escolas de Lisboa e as escolas, com a história da cidade, mas os artistas têm discursos globais e nós estamos inseridos nessa economia global como uma instituição de arte contemporânea que dialoga. Nesse sentido, queremos ser um ator local, e ir além das fronteiras daqui", descreveu.

Maier acredita que, "colaborar com outras instituições ajudará a trazer projetos de artistas internacionais às galerias Lisboa, mas também a criar plataformas de artistas daqui [de Lisboa] para terem mais oportunidades de trabalhar fora".

O objetivo é "fazer coproduções, criar sinergias e investir os recursos existentes de forma inteligente, ao mesmo tempo que se dá visibilidade aos artistas e aos projetos".

Sobre o orçamento que as galerias vão receber, indicou que está em vias de ser aprovado, e por essa razão ainda não o pode divulgar.

Tobi Maier é mestre em Estudos Curatoriais pelo Royal College of Art, de Londres, e doutor em Poéticas Visuais, pela Escola de Comunicações em Artes-Universidade de São Paulo.

Contribui regularmente com textos para catálogos e para revistas de arte contemporânea como a Artforum, ArtReview, Frieze, Flash Art e Texte zur Kunst.