Partilhar o artigo Disney criou Oswald antes do Rato Mickey e um filme original foi descoberto no Japão Imprimir o artigo Disney criou Oswald antes do Rato Mickey e um filme original foi descoberto no Japão Enviar por email o artigo Disney criou Oswald antes do Rato Mickey e um filme original foi descoberto no Japão Aumentar a fonte do artigo Disney criou Oswald antes do Rato Mickey e um filme original foi descoberto no Japão Diminuir a fonte do artigo Disney criou Oswald antes do Rato Mickey e um filme original foi descoberto no Japão Ouvir o artigo Disney criou Oswald antes do Rato Mickey e um filme original foi descoberto no Japão

Tópicos:

Lucky Rabbit, Toy Film Museum, Walt Disney, Yasushi Watanabe,