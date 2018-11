"Djon África" estreia-se hoje nas salas de cinema portuguesas

Lusa29 Nov, 2018, 07:40 | Cultura

Em "Djon África", que se estreou em janeiro no Festival Internacional de Cinema de Roterdão, na Holanda, integrado na principal competição deste certame, os realizadores voltaram à história de Miguel Moreira, jovem português descendente de imigrantes cabo-verdianos, que já tinha sido aflorada no documentário "Li Ké Terra", e filmaram uma ficção rodada entre o Casal da Boba, na Amadora, e Cabo Verde.

No filme, Djon África, a personagem que se pode confundir com a vida real de Miguel Moreira, viaja para Cabo Verde em busca das raízes familiares e do pai, que não conheceu.

"Queríamos usar um ponto de partida real para construir uma ficção, filmar no Casal da Boba era confortável e estávamos a usar sempre o mesmo método e processo. (...) Não nos interessa que o filme explique se é real ou ficcional", afirmou Filipa Reis à agência Lusa, em janeiro, a propósito da estreia mundial do filme.

A realizadora contou que, nesta história, estavam interessados também em filmar a educação crioula e a cultura cabo-verdiana de Miguel Moreira, que, por conta de "Djon África", viajou pela primeira vez para Cabo Verde.

O filme foi exibido também no festival "Novos Realizadores/Novos Filmes", que decorreu de 28 de março a 08 de abril, em Nova Iorque, no 36.º Festival de Cinema do Uruguai, em Montevideu, em abril, onde recebeu dois prémios (o prémio da federação internacional de críticos, FIPRESCI, e uma menção honrosa do júri), no Festival Internacional de Cinema de Melbourne, na Austrália, em agosto, e no Plateau - Festival Internacional de Cinema da Praia, em Cabo Verde, este mês.