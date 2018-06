Do público para o público, Teatro São Luiz acolhe cultura pensada pelos cidadãos

Lusa09 Jun, 2018, 10:18 | Cultura

A programação tem por título "Os dias do público" e ocupará os vários espaços do teatro municipal, de 15 a 17 de junho, com ensaios abertos, concertos, um baile dançante ou leituras encenadas. Quem passar por estes dias pelo São Luiz poderá ainda dormir ou mesmo tomar banho no teatro.

"A programação é da sua responsabilidade, foi pensada por eles, trabalhada com eles, diretamente com a equipa do teatro e para nós é um projeto muito importante", explicou a diretora artística do TMSL, Aida Tavares, num encontro com jornalistas, referindo que a iniciativa, que começou em 2016, poderá ter nova edição noutros moldes.

"Os dias do público" serão, então, a súmula de uma relação do teatro municipal com três grupos de cidadãos que acompanharam a vida interna da estrutura cultural ao longo de dois anos.

Segundo Alfredo Martins, um dos coordenadores do projeto, o objetivo foi aproximar um grupo alvo de pessoas que não tivessem uma "relação tão próxima com as instituições culturais e com as programções", mas que tivessem predisposição para o fazer.

O trabalho de bastidores, de aproximação do teatro ao público aconteceu com dois grupos de adultos, um dos quais de mediadores, professores e educadores, e um terceiro grupo com crianças.

"Fomos acompanhando a programação do teatro em encontros quinzenais, para falarmos sobre a relação que tinham ou não tinham com o teatro. Levámo-los a ver ensaios, a conhecer o funcionamento do teatro, a conhecer as equipas", recordou o coordenador.

Na temporada 2017/2018 do TMSL, o foco do trabalho com esses grupos foi "pensar e olhar para a programação, como se faz para um espaço cultural". "Lançámos aos dois grupos adultos o desafio de pensarem uma pequena programação de três dias que resultou aqui nestes `Os dias do público`", dissse Alfredo Martins.

Da programação, dos espectadores para os espectadores, fazem parte ensaios abertos da peça "Cinderela", que Lígia Soares prepara para a estreia, no dia 19 de junho, leituras encenadas do texto "Um inimigo do povo", de Ibsen, projeção de fotografias de Estelle Valente, que habitualmente colabora com o teatro, e visitas a espaços raramente acessíveis ao público.

A Rádio Aurora, o programa de rádio criado no contexto do Hospital Miguel Bombarda, andará pelo teatro a falar com o público, e para o dia 17 estão marcados "Duetos improváveis" que estimulam a conversa entre duas pessoas com profissões diferentes.

Cerca de vinte espectadores (munidos de saco-cama) vão poder dormir no teatro, numa iniciativa que incluirá uma atuação da cantora Lula Pena e pequeno-almoço servido na manhã seguinte".

Destaque aonda para "Atlas Lisboa", de Ana Borralho e João Galante, uma performance sobre trabalho e que reunirá em palco cem pessoas de profissões diferentes.

Com conceção e seleção musical de Teresa Gentil, nos dias 15 e 16 acontecerá o "Opera show(er)" que convida os espectadores a cantarem no banho, num dos camarins do teatro. No duche estará instalado um microfone para que no exterior se oiça a atuação.

O público que colaborou neste projeto escreveu um manifesto, no qual se lê: "A ausência prolongada de contacto com as artes de espectáculo pode gerar reações adversas e perigosas como a abstinência da inquietação, a beleza, controvérsia e emoção".

Toda a programação "Os dias do público" está disponível na página oficial do Teatro Municipal São Luiz.