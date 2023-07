Docentes e investigadores voltam aos protestos

A concentração está agendada para as 13h00, quase uma hora antes de a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, começar a ser ouvida no parlamento em audição requerida pelo PCP e pelo BE sobre a precariedade de docentes e investigadores científicos.O protesto é promovido pela Federação Nacional dos Professores, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, o Sindicato Nacional do Ensino Superior e outras sete associações de investigadores de diferentes instituições de ensino superior.