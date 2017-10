Doclisboa continua muito vivo

Foto: DR

O Doclisboa contou com a presença de diversos realizadores, produtores, realçando a diretora a forte presença do público.



Este domingo termina a décima quinta edição do Doclisboa, mas ainda há filmes para ver no Cinema S. Jorge, Na Culturgest, e no Cinema Ideal.



O Doclisboa pretende questionar o presente do cinema, em diálogo com o seu passado e assumindo o cinema como um modo de liberdade.