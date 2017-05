Doclisboa visita Pedrógão Grande durante sete dias

Lusa 26 Mai, 2017, 16:13 | Cultura

Durante sete dias, uma extensão do Doclisboa vai estar patente na Casa Municipal da Cultura de Pedrógão Grande, onde serão exibidos cinco filmes apresentados no Doclisboa de 2016 e duas oficinas para crianças levadas a cabo pelo projeto educativo Docs4kids, anunciou a autarquia.

Em nota de imprensa, o Município de Pedrógão Grande refere que vão ser exibidos documentários galardoados em 2016, destacando o filme vencedor do principal galardão do Doclisboa "Calabria", de Pierre-François Sauter, "um `road movie` sobre um emigrante italiano na Suíça que, após a morte, vai ser repatriado por outros dois emigrantes, o cigano Jovan e o português José", e o filme vencedor do Prémio FCSH para Melhor Primeira Obra, "300 Miles", de Orwa El Mokdad.

Dirigido especialmente aos mais jovens, com idades compreendidas entre os 5 e os 14 anos, realizam-se a oficina "Memória e o Cinema", para crianças dos 5 aos 8 anos, e a oficina "O Pré-Cinema", para crianças dos 9 aos 14 anos.

De acordo com a nota de imprensa, "o objetivo de cada edição do Doclisboa é permitir compreender um pouco melhor o estado do cinema documental e a realidade que ele retrata".

O Doclisboa pretende "questionar o presente do cinema, em diálogo com o seu passado e assumindo o cinema como um modo de liberdade".

"Recusando a categorização da prática fílmica, procuram-se as novas problemáticas presentes na imagem cinematográfica, nas suas múltiplas formas de implicação no contemporâneo. O Doclisboa tenta ser um lugar de imaginação da realidade através de novos modos de perceção, reflexão, novas formas possíveis de ação", refere ainda a autarquia.