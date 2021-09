Documentário arqueológico "Os Enigmas do Cabeço da Mina" premiado em Veneza

"Os Enigmas do Cabeço da Mina" retrata os mais importantes vestígios arqueológicos conhecidos na região, entre o Vale da Vilariça e o Cabeço da Mina.







Realizado por Rui Pedro Lamy, com coordenação científica de Nelson Campos da Direção Regional de Cultura do Norte, "Os Enigmas de Cabeço da Mina" inclui o conjunto raro de estelas – menires antropomórficos, classificados de Interesse Público em 2014.





Estas evidências arqueológicas descobertas em 1980 foram atribuídas a comunidades agro pastoris que se instalaram no território pelo menos há 4000 anos.



I just uploaded “OS ENIGMAS DO CABEÇO DA MINA TEASER #01” to #Vimeo: https://t.co/E7bNdjJt8A — Rui Pedro Lamy (@ruipedrolamy) November 27, 2019



As investigações em torno destas estelas-menir de formas evocando a figura humana permitiram compreender que as populações locais desenvolviam uma rede relações sociais, e sofriam influências de muitos outros lugares exteriores da Península Ibérica.







O documentário vencedor de 27 minutos abrange cronologias desde o Paleolítico Superior à Idade do Ferro, ou seja, à véspera da chegada dos Romanos.





"Os Enigmas do Cabeço da Mina" foi produzido para o Centro Interpretativo do Cabeço da Mina, em Assares, concelho de Vila Flor, e é o culminar de um programa de medidas de compensação do Plano de Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua, numa parceria entre a ArqueoHoje, a Direção Regional de Cultura do Norte, Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua e EDP.





, desenvolvido pelo Centro Interpretativo deste sítio arqueológico, inaugurado em 2017.