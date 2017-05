Documentário de realizador luso-brasileiro abre festival canadiano

Lusa 09 Mai, 2017, 23:18 | Cultura

O documentário retrata, durante mais de três anos, o dia a dia, de duas bailarinas da Associação de Ballet para Cegos `Fernanda Bianchini`, em São Paulo, no Brasil, a única escola no mundo de `ballet` para pessoas com deficiência visual.

"Uma das bailarinas, a Geyza, uma das primeiras alunas da associação, dança há quase 22 anos, e também dá aulas. Acompanhámos também uma das alunas dela, a Thalia, tinha 13 anos quando começamos as gravações, e quando acabámos, já tinha 16. Passou uma fase de adolescência, de muitas mudanças", afirmou Alexandre Peralta, de 31 anos.

O Real Abilities Film Festival, ocorreu em 14 cidades norte-americanas. Toronto é a única cidade canadiana a receber o festival, já pelo segundo ano consecutivo. O certame decorre de 10 a 18 de maio, com a organização a pertencer ao Centro Comunitário Judeu `Miles Nadal`.

De pai português, de Aveiro (Portugal), e mãe de São Paulo (Brasil), o realizador explicou que o documentário retrata a história das bailarinas que "pretendem conquistar a sua independência e autonomia".

"Além de estarmos com elas nas aulas, também acompanhámos o percurso da vida pessoal delas", acrescentou o realizador.

Ainda sem estreia comercial, `Olhando Pras Estrelas` foi lançado oficialmente em 4 de junho de 2016, e nesse mesmo mês teve a estreia internacional, no Festival de Cinema em Los Angeles.

Recentemente foi-lhe atribuído o prémio de equipa "mais diversa" no Festival de Cinema do Arkansas (Estados Unidos).

O festival em Toronto, terá como palco quatro localizações, cuja sessão de abertura está agendada para as 19:00 (00:00 de Lisboa) de quarta-feira, no Artscape Barns (601 Christie St).

"Estou bem curioso para ver a reação do público, principalmente porque é o primeiro festival em que estamos a apresentar o filme a um público diferente, de pessoas com deficiência. Agora só falta Portugal", sublinhou o luso-brasileiro.

O Centro Comunitário Judeu Miles Nadal pretende consciencializar as pessoas para os "casos de sucesso de pessoas com deficiência através da representação", disse uma responsável.

"Estamos conscientes de que não se vê muitas das vezes a participação de pessoas com deficiência a representarem, ou quando há, são identificadas mais em tragédias e não em casos de sucesso", frisou Liviya Mendelsohn, a Diretora Artística do Festival e Diretora de Acessibilidade e Inclusão da instituição.

A responsável justificou que a organização pretende "mostrar e fazer compreender as histórias de pessoas com deficiência", tendo-se um modelo de acesso aos filmas em exibição para as pessoas com deficiência e para os seus acompanhantes.

Os filmes serão legendados, e todos estão também disponíveis em Linguagem Gestual Americana, a maioria terá audiodescrição, com acesso disponível a familiares e acompanhantes.

Numa parceria entre o canal de televisão público canadiano CBC e o Centro Comunitário Judeu Miles Nadal, será distinguido com um prémio no valor de 10 mil dólares (6,68 mil euros) o melhor argumento / guião de um canadiano com deficiência.

No ano passado, assistiram ao Real Abilities Film Festival 4.500 espetadores.

Uma em cada cinco pessoas no Canadá tem um problema relacionado com saúde mental ou física.