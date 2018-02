Documentário de Wim Wenders sobre o papa Francisco estreia em maio

Lusa15 Fev, 2018, 08:21 | Cultura

O filme é uma coprodução assumida com o Vaticano, o que proporcionou ao autor de "As asas do Desejo" um acesso privilegiado ao chefe da igreja católica. É a segunda vez que o Vaticano colabora com cineastas externos, mas é a primeira que concede o acesso direto a um papa.

Intitulado "Pope Francis - A Man of His World" ("Papa Francisco - Um Homem do Seu Mundo", em português) o documentário mostra o papa Francisco a responder a questões de índole variada, discorrendo sobre assuntos de atualidade, nomeadamente sobre imigração, consumismo, ambiente e justiça social.

Os produtores descrevem o documentário como "um filme histórico de não-ficção", em que o pontífice de 81 anos será mostrado viajando pelo mundo, falando nas Nações Unidas e no Congresso dos Estados Unidos e no memorial de Yad Vashem, em Jerusalém, dedicado à memória do Holocausto.

O papa aparece também em diálogo com prisioneiros e refugiados em campos do Mediterrâneo, na Palestina e na América latina.

"Os conceitos visuais e narrativos diretos em frente à câmara colocam a audiência cara a cara com o papa, criando um diálogo entre ele e, literalmente, o mundo", referem em comunicado os produtores.