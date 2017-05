Documentário sobre drama dos refugiados estreia na terça-feira em Lisboa

Lusa 21 Mai, 2017, 15:27 | Cultura

O documentário de duas horas, realizado pelo programa de televisão espanhol "Salvados", do Canal La Sexta, e dirigido por Jordi Évole, "narra o caso da ONG [Organização Não Governamental] Proactiva Open Arms, que transformou um veleiro de luxo numa embarcação de resgate, tendo socorrido milhares de pessoas", realçou, numa nota, a organização.

O veleiro Astral foi doado pelo empresário italiano Livio Lo Monaco, tendo sido preciso um grande investimento para o equipar com sistemas de navegação, salvamento e assistência sanitária, necessários para a sua tarefa de vigilância e resgate.

O Astral começou em julho de 2016 a sua operação de resgate em frente à costa da Líbia, tendo resgatado na sua primeira ação 1.400 migrantes.

A equipa de televisão espanhola acompanhou os trabalhos de transformação do veleiro e de resgate a bordo, registando o dia-a-dia dos voluntários e o drama das milhares de pessoas que tentam diariamente atravessar o Mediterrâneo, fugindo da guerra e da fome, com testemunhos diretos.

No final da projeção do filme decorrerá um debate com a participação de Mónica Frechaut, do Conselho Português para os Refugiados, de Paulo Leão da Go Humanitarian -- Grupo de Operações Humanitárias e de Maria Carmona, da Crescer -- Associação de Intervenção Comunitária.

A iniciativa é do coletivo Marea Granate Lisboa, em parceria com o cinema São Jorge e a EGEAC -- Empresa [municipal] de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.

A exibição decorre na terça-feira, às 20:30, e a sessão tem um preço de 3,5 euros, que serão doados à Proactiva Open Arms.

O documentário já foi projetado em mais de 130 salas de cinema em Espanha e em cidades como Paris, Londres, Nova Iorque, Berlim, entre outras, sempre com um fim solidário, arrecadando receitas para a Proativa Open Arms.