Documentário sobre os "Fachos"de Machico exibido no Teatro do Funchal

18 Set, 2018

Este documentário foi realizado por Eduardo Costa Produções, tendo surgido de uma iniciativa da câmara de Machico submetida ao Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 2014-2020 (PRODERAM 2020), em 2016.

Esta exibição será seguida de uma tertúlia com os mais diretos participantes na produção do documentário.

O objetivo é promover e preservar esta tradição, aproveitando o seu potencial turístico para o desenvolvimento económico do concelho de Machico, realça a informação.

Esta tradição está relacionada com a festa do Santíssimo Sacramento, que "vem na continuidade de uma tradição etno-religiosa de Machico e única na Região Autónoma da Madeira que, dada a sua prevalência no tempo e no espaço, é importante manter e preservar".

O documento divulgado lembra que, no início, os fachos tinham como "função a defesa militar da costa, quando dos ataques de corsários e piratas, nos séculos XVII e XVIII", constituindo um elemento de um sistema de defesa das populações, avisando, com a sua luz, as populações em caso de perigo, sendo uma forma de comunicação entre o norte e sul da Madeira e também com Porto Santo.

Hoje, a tradição mantém-se, com os diferentes sítios de Machico a competirem entre si na "elaboração de figuras de alfaias religiosas, peixes, barcos, traineiras, entre outros motivos, que, no último fim de semana de agosto, iluminam as encostas do vale de Machico".

