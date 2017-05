Documentos da Companhia de Jesus com mais de 400 anos descobertos em Coimbra

Lusa 04 Mai, 2017, 18:14 | Cultura

No acervo encontrado, há um manuscrito do padre António Vieira "muito raro", a obra "Clavis Prophetarum", uma "súmula das suas doutrinas utópicas", disse à agência Lusa a investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), Margarida Miranda, sublinhando ainda a descoberta de um códice com teses de filosofia ligadas ao padre Francisco Soares Lusitano.

Pelo altar da Sé Nova, foram também encontrados documentos do século XVI - o mais antigo de 1542 - do basco Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, do secretário de Loyola, João de Polanco, bem como de Francisco Xavier, membro do grupo que criou a ordem religiosa, que viria a ser expulsa por Marquês de Pombal, no século XVIII.

O acervo encontrado do século XVI "ajuda a compreender porque é que a Companhia de Jesus veio para Portugal", nota a investigadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da FLUC, recordando que, numa das cartas, Inácio de Loyola realça a "necessidade de se manifestar a gratidão a D. João III", rei que apoiou aquela ordem religiosa.

A descoberta permite também perceber que "Coimbra era um centro de irradiação cultural", com a companhia a mandar os seus membros estudar naquela cidade, frisa.

A descoberta foi feita durante o restauro e limpeza do altar da Sé Nova, quando uma das pessoas responsáveis pela limpeza procurava aspirar o interior de uma das colunas do altar e descobriu uma caixa, com um crucifixo em marfim, bem como um saco de pano, contou Margarida Miranda.

Face ao achado, procurou-se na outra coluna do altar, descobrindo-se um códice manuscrito, enrolado, acompanhado de um saco de serapilheira com "vários embrulhinhos cosidos, com o nome de António Vasconcelos", o jesuíta que escondeu a coleção na esperança de voltar e de recuperar os documentos, explanou.

"Contém muitos apontamentos que nos dão uma imagem da vida do dia-a-dia, do momento que precedeu a expulsão da Companhia de Jesus", salientou a investigadora, referindo que os documentos mais recentes são de agosto e de setembro de 1759, pouco antes de os últimos jesuítas partirem, após ordem de expulsão decretada a 03 de setembro.

O espólio está a ser inventariado e prevê-se que esteja digitalizado em setembro.

Os documentos vão ser apresentados na sexta-feira, pelas 10:50, no Museu da Ciência, no âmbito do seminário "Visto de Coimbra - O Colégio de Jesus entre Portugal e o Mundo".

O evento, que se prolonga até sábado, tem como objetivo "contar a história da Companhia de Jesus e do edifício do Colégio de Jesus", de acordo com a diretora do Museu da Ciência, Carlota Simões, citada em nota de imprensa da Universidade de Coimbra.