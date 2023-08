Dois dias de música em Ponte de Lima

Ponte de Lima vai abanar ao som do Festival Ponte d'Lima. Com a Expolima como pano de fundo, serão dois dias (sexta-feira e sábado) com muitos concertos e momentos de diversão e convívio, que pretendem dinamizar ainda mais a vila limiana, atraindo os festivaleiros locais como também visitantes de outros pontos do país e da vizinha Espanha.



A organização do evento promete uma incorporação de diferentes tipos de arte e artistas da região alto-minhota e consequentemente, do país. Sem esquecer os produtos endógenos, o artesanato e as associações locais, os festivaleiros poderão visitar espaços dedicados para a promoção dos mesmos.



O Festival Ponte d’Lima nasceu no berço da vila mais antiga de Portugal, e entrelaça-se com as raízes e a cultura dos limianos. A história e o sonho começaram com a primeira edição, denominada Festival Ano Zero, no dia 2 de setembro de 2022. Repleta de paixão, sonhos e conquistas, extrapolou o nome da vila a um patamar nacional, através da presença de diversos nomes de destaque e dimensão além-fronteiras.

















O festival, que teve uma receção ao campista na quinta-feira, vai contar com os australianos Wolfmother, para além dos nacionais Moullinex, David Bruno, Capitão Fausto, José Pinhal Post Mortem Experience, Jepards, Gin Party Soundsystem, Aron, Linda Martini, Throes + The Shine, Bęãtfóøt, The Legendary Tigerman e Cassete Pirata.Os bilhetes diários para o festival custam 30 euros, enquanto o passe dos dois dias fica por 50.