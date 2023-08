Dois festivais enchem Viana do Castelo de música

A 11.ª edição do festival SonicBlast vai receber hoje, entre muitos outros, as atuações dos nigerinos Etran de l’air, dos britânicos Crippled Black Phoenix, dos alemães Kadavar e dos norte-americanos Acid King, cabendo o maior destaque do dia aos também norte-americanos Off!, uma “superbanda” encabeçada pelo ex-Black Flag e Circle Jerks Keith Morris.



O festival de rock psicadélico e géneros afins prossegue até sábado com Thurston Moore, Bombino, A Place to Bury Strangers, Eyehategod e The Black Angels, entre outros.



Por seu lado, o Neopop, no Forte Santiago da Barra, em Viana, abre hoje com Serginho e Zé Salvador, dois nomes da música eletrónica portuguesa desde a década de 1990.



Mind Against, Surgeon, Ben Klock, Oscar Mulero, Charlotte de Witte e Richie Hawtin contam-se no cartaz no festival de música de dança que também continua até à madrugada de domingo.