Dois filmes portugueses selecionados para a Quinzena de Realizadores, de Cannes

Lusa 20 Abr, 2017, 11:35 | Cultura

De acordo com a programação hoje anunciada, foram selecionados os filmes "Farpões, baldios", de Marta Mateus, e a animação "Água mole", realizada por Laura Gonçalves e Xá.

"Farpões, baldios", protagonizado por crianças e rodado no Alentejo, tem cerca de meia hora e foi produzido pela C.R.I.M..

"Água mole", com produção da Bando À Parte, é uma curta de animação feita com recurso a gravura, que combina relatos reais e uma narrativa ficcionada sobre a desertificação do interior do país.

Foi ainda selecionada a curta-metragem brasileira "Nada", do realizador Gabriel Martins.

A Quinzena dos Realizadores, que decorrerá de 18 a 28 de maio, foi criada pela Associação dos Realizadores de Cinema pouco depois do maio de 1968, com o objetivo "de descobrir filmes de jovens autores e de reconhecer a obra de realizadores conhecidos".

Entre curtas e longas-metragens, a Quinzena dos Realizadores apresentará cerca de trinta filmes, entre os quais, em estreia mundial e na sessão de abertura, "Un beau soleil intérieur", de Claire Denis, com Juliette Binoche e Gerard Depardieu.

"Patti Cake$", primeira longa-metragem de Geremy Jasper, que encerrará a Quinzena, "West of the Jordan River", de Amos Gitai, "Jeannette, the childhood of Joan of Arc", de Bruno Dumont, "L`amant d`un jour", de Philippe Garrel, e "Froost", de Sharunas Bartas, também foram selecionados.