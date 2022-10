Dois livros portugueses entre os melhores para a Biblioteca Internacional da Juventude

Todos os anos, a Biblioteca Internacional da Juventude, sediada em Munique, elege cerca de 200 livros infantojuvenis, de várias línguas e países, que servem de referencial para leitores, mediadores, bibliotecas, e para divulgação internacional, atribuindo-lhes um selo intitulado "White Ravens".

Este ano, entre as obras escolhidas estão "Discórdia", de Nani Brunini, e "Um luz inesperada", de José Saramago e Armando Fonseca.

Publicado pela Pato Lógico, "Discórdia" é uma narrativa visual, sem palavras, sobre discussão, argumentação e desacordo; uma primeira obra da autora brasileira Nani Brunini, a viver em Lisboa, e que resultou de um curso na escola de artes Ar.Co..

Para a Biblioteca Internacional da Juventude, "Discórdia" é "uma apelativa metáfora visual sobre um desacordo destrutivo", que não é demasiado reveladora, deixando muito espaço de interpretação ao leitor.

"Uma luz inesperada", com selo da Porto Editora, recupera um texto de José Saramago publicado no livro de crónicas "A bagagem do viajante", agora ilustrado pelo autor mexicano Armando Fonseca para o centenário do nascimento do escritor português.

Na história, explica a editora, José Saramago "recorda o dia em que foi ajudar o tio a vender porcos na feira", descrevendo as experiências vividas na jornada, nomeadamente o contacto com a natureza; elementos narrativos sublinhados com "uma atmosfera onírica" e marcada por simbolismos, refere a biblioteca.

A Biblioteca Internacional da Juventude, fundada em Munique em 1949, é considerada a maior do mundo no que toca à literatura para crianças e jovens, com um acervo que inclui mais de meio milhão de livros e com uma programação regular de promoção do livro e da leitura.

O catálogo anual "White Ravens", que estará disponível para consulta em feiras do livro como a Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, resulta de uma escolha feita por cerca de vinte especialistas em literatura para crianças e jovens.