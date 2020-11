Domingos de Andrade acumula cargo de diretor-geral editorial com direção da TSF

"Numa altura em que a incerteza domina e os efeitos da pandemia se sentem de forma avassaladora na atividade económica, é com confiança redobrada" que a Global Media Group "procede a mudanças na estrutura editorial dos seus títulos", começa o comunicado da administração enviado hoje aos colaboradores.

Estas alterações, salienta, "visam criar uma estrutura mais ágil e mais forte, com uma visão integrada das diferentes plataformas, capaz de liderar um processo de mudança que assegure a entrada numa nova fase do grupo, com um projeto de crescimento e de futuro".

A administração anuncia que Domingos de Andrade, diretor-geral editorial, vai acumular este cargo com o de diretor da TSF.

Domingos de Andrade deixa, assim, a direção do JN, onde iniciou a carreira profissional. O jornalista foi também diretor-adjunto da Lusa e diretor de informação e de programas do Porto Canal.

O JN passa a ser liderado por Inês Cardoso, até agora diretor-adjunta do título e que também iniciou o percurso profissional no jornal, em 1998, tendo posteriormente integrado a equipa fundadora do jornal i. Regressou ao JN em 2014.

Já Rosália Amorim troca a direção do Dinheiro Vivo, que liderava desde 2016, para assumir o cargo de diretora do Diário de Notícias (DN).

Joana Petiz substitui Rosália Amorim na direção do Dinheiro Vivo, onde era subdiretora até agora.

Por sua vez, o diretor da Volta ao Mundo, Pedro Ivo Carvalho, acumula o cargo com o diretor-adjunto do JN, e Manuel Molinos agrega as funções de diretor para o digital com o de cargo de diretor-adjunto do JN.

"Aguarda-se que as formalidades internas possam ficar concluídas nos próximos dias, tendo as nomeações efeitos imediatos", refere o Conselho de Administração.

"Nesta oportunidade, o Conselho de Administração manifesta público reconhecimento aos jornalistas Leonídio Paulo Ferreira e a Pedro Pinheiro, dois dos principais quadros do Global Media Group que durante largos meses asseguraram com competência, zelo e lealdade a condução das suas equipas, no DN e na TSF", conclui a administração, no comunicado.