Douro acolhe encontro internacional que debate sustentabilidade dos sítios UNESCO

Lusa 31 Mai, 2017, 18:12 | Cultura

"O património cultural deve ser fator de desenvolvimento das regiões e deve contribuir para uma vida melhor dos habitantes dos sítios classificados pela UNESCO", afirmou António Martinho, da iniciativa Douro Generation.

O objetivo do encontro internacional é reunir representantes dos bens e patrimónios classificados pela UNESCO, a comunidade científica, empresarial e social e debater formas de cooperação para a preservação, valorização e promoção destes sítios.

O encontro vai debruçar-se sobre o desenvolvimento sustentável e vai juntar no dia 08, em Lamego, representantes de 10 sítios classificados pela UNESCO na Europa e no mundo lusófono, desde regiões vinhateiras a centros de cidade, de Espanha, França, Áustria, ainda do Brasil, Moçambique e Cabo Verde.

O programa prossegue no dia 09, em Vila Real, com o primeiro encontro da rede das aldeias, que reúne as aldeias vinhateiras do Douro, as aldeias do Xisto e as aldeias históricas de Portugal.

Depois serão ainda debatidas as boas práticas e desafios dos sítios classificados pela UNESCO.

No encerramento, no dia 10, será debatida a importância da comunicação na valorização dos patrimónios mundiais e vai ser ainda apresentada uma carta de cooperação.

"O que se pretende com este encontro é refletir com os representantes de vários patrimónios da humanidade sobre as potencialidades das classificações da UNESCO para as regiões e a melhor forma de potenciar essas classificações", salientou António Martinho.

A World Generation Week arranca já na sexta-feira com um programa cultural com o espetáculo de música e dança "Paralelismos", que decorrerá no Mosteiro de Santa Maria de Salzedas.

Depois, até ao dia 11, realizar-se-ão workshops, roteiros por quintas e aldeias vinhateiras, exposições, espetáculos de música, teatro e dança, eventos de artes de rua.

A "World Generation Week" é promovida pela Douro Generation e a Rede das Aldeias Vinhateiras do Douro, e está inserida no projeto "Douro em Movimento - Aldeias com Vida", financiado pelo Programa Operacional do NORTE 2020.