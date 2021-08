Duas artistas plásticas estão a pintar painéis de frescos no santuário da Senhora da Veiga

Duas artistas plásticas estão a pintar painéis de frescos, no santuário da Senhora da Veiga, em Bragança. As obras de artes sacra são originais. São as primeiras do género a serem criadas de raiz na diocese de Bragança-Miranda nos últimos 500 anos.