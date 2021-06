Duas feiras gráficas em Lisboa mostram nova produção portuguesa

A Raia cumprirá a quinta edição nos dias 26 e 27 de junho, no Núcleo A70, com a participação de cerca de 60 projetos editoriais, de ilustração e artes gráficas.

"O espírito da feira será o de sempre, orgulhosamente independente", referem os organizadores em comunicado.

Entre os participantes estão as editoras Chili com Carne, Serrote, Umbra Edições ou Xerefé, as publicações Dois Pontos e Triciclo, os artistas Elias Gato, Mariana Malhão e Carolina Celas, os projetos Imprensa Canalha, O Homem do Saco, Oficina Arara e Oficina do Cego.

Estão previstas exposições de Filipe Abranches, Eixa, Ratas Gráfikas e Vendo Oro.

Em julho acontecerá a quarta Feira Gráfica de Lisboa, que ocupará o jardim do Museu de Lisboa - Palácio Pimenta nos dias 10 e 11, com cerca 100 bancas de participantes, como Barricada de Livros, Douda Correria, Yuna Turva, Revista Prego e a editora Pierre von Kleist.

Também na Feira Gráfica de Lisboa estarão presentes o projeto Triciclo, a Oficina Arara, a Oficina Atalaia e a Oficina do Cego.

A Feira Gráfica de Lisboa apresenta-se como um evento que procura juntar "várias iniciativas micro-editoriais, ligadas ao livro de literatura, ilustração, fotografia, mas também a outros universos criativos constituídos por revistas e jornais culturais ou publicações de autor como fanzines e cartazes".

Estão previstos ainda lançamentos editoriais `online` e duas oficinas para os mais novos, pelas ilustradoras Joana Estrela e Mariana Malhão.