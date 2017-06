Duas galerias portuguesas a partir de hoje na Feira de Arte de Basileia na Suíça

Lusa 15 Jun, 2017, 09:12 | Cultura

De acordo com o sítio `online` da feira, uma das mais antigas do mundo, galerias de arte provenientes dos seis continentes, com destaque para a Europa, vão percorrer, neste certame, as várias correntes artísticas desde o princípio do século XX até à atualidade, entre hoje e domingo.

Também estarão presentes, do Brasil, a galeria A Gentil Carioca, do Rio de Janeiro, e a Galeria Luísa Strina, de São Paulo.

Entre as 17 galerias que se estreiam este ano em Basileia estão a egípcia Cairo`s Gypsum Gallery, as chinesas Antena Space e Magician Space, e a neozelandesa Hopkinson Mossman.

As obras de arte vão estar distribuídas por quatro temáticas, criadas por artistas consolidados e emergentes, e com espaços para apresentação de grandes instalações, que habitualmente não cabem nas galerias.

Na secção principal da feira vão estar 226 expositores com pintura, escultura, desenho, fotografia, vídeos e instalações de artistas como Max Beckmann, Lea Lublin, Ernst Wilhelm Nay, Liz Magor, Piero Manzoni, Stan VanDerBeek, Nam June Paik e Gordon Parks.

Será atribuído o Baloise Art Prize a dois artistas e adquiridas peças dos premiados pelo certame, que depois serão entregues a museus europeus.