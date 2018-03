Duas galerias portuguesas na Feira de Arte e Antiguidades de Maastricht

Lusa10 Mar, 2018, 07:51 | Cultura

Entre as 282 galerias de mais de duas dezenas de países presentes no certame estarão as galerias portuguesas de Jorge Welsh, de Lisboa, e Luís Alegria, do Porto, ambos antiquários.

Arte antiga, moderna e contemporânea, desde pintura, escultura, desenhos e iluminuras, fotografia, e ainda manuscritos, livros, joalharia e objetos de design de todo o mundo são anualmente apresentados na feira de arte e antiguidades de Maastricht.

A TEFAF concedeu, no ano passado, 25.000 euros ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, para apoiar os trabalhos de restauro dos azulejos dos séculos XVII a XVIII da Capela das Albertas, iniciados na última semana.

A entidade - que realiza em Maastricht, na Holanda, há mais de 30 anos, a Feira de Arte e Antiguidades - criou um fundo, em 2012, para ajudar museus e instituições de todo o mundo a restaurar e conservar obras de arte das suas coleções.

Um dos participantes portugueses, o antiquário Jorge Welsh, possui galerias em Lisboa e em Londres, especializadas em porcelanas orientais, e em arte relacionada com os Descobrimentos portugueses.

Luís Alegria, antiquário do Porto, que se dedica essencialmente à porcelana chinesa dos séculos XV a XIX, marfins, azulejos portugueses dos séculos XVII a XIX, e ao mobiliário dos séculos XVII e XVIII, também estará representado, com escultura medieval e pintura antiga.

Referência internacional no mercado de arte e antiguidades, a TEFAF recebe anualmente cerca de 80 mil visitantes, desde curadores, diretores e conservadores de museus, peritos de leiloeiras, antiquários e colecionadores de todo o mundo.

Anualmente publica um relatório sobre o mercado de arte, com números e análises de especialistas do setor, que este ano sairá em maio.