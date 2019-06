Duas grandes viagens e 30 anos do fim do muro de Berlim marcam temporada da Metropolitana

Lusa03 Jun, 2019, 20:26 | Cultura

"Normalmente evitamos efemérides, mas este ano são tão fortes que não podemos fugir delas", afirmou Pedro Amaral, diretor artístico e maestro titular da Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML).

As "duas grandes viagens" a que se refere Pedro Amaral são a circum-navegação, iniciada por Fernão de Magalhães, de que se assinalam os 500 anos, e a chegada do Homem à lua, há 50 anos.

Tal como nas temporadas anteriores, a orquestra está organizada em três ciclos -- a temporada Barroca (no Museu Nacional de Arte Antiga), a Clássica (no Teatro Thalia) e a Sinfónica (no Centro Cultural de Belém) -- e conta com três artistas associados: o intérprete António Rosado, pianista, o compositor Luca Francesconi e o artista plástico João Queiroz, afirmou.

Segundo o diretor artístico, além dos três "vetores" que guiaram a programação -- a queda do muro e as duas viagens -, toda a temporada é atravessada por Beethoven (1770-1827).

Por isso mesmo, nos dias 27, 29 e 31 de maio de 2020, no São Luiz Teatro Municipal, António Rosado, ao piano, conduzido por Pedro Amaral, interpretará a integral dos concertos para piano de Beethoven.

Relativamente aos três ciclos principais da programação, na temporada Barroca, o diretor artístico destaca "dois projetos dedicados a Berlim", o primeiro dos quais, em novembro, é a interpretação das "músicas da corte de Berlim", ou seja, composições de Johann Sebastian Bach e também do seu filho Carl Philipp Emanuel Bach, de J.G. Graun e de F. Benda, agrupadas sob o mote "Na Corte de Frederico, O Grande".

O outro projeto dedicado a Berlim intitula-se "Da Saxónia a Bradenburgo, Bach e a Corte Régia", em que serão interpretadas obras de J.S. Bach, do seu filho mais velho, Wilhelm Friedemann Bach, e ainda de Frederico O Grande, Sinfonia em ré maior, já em fevereiro de 2020.

O diretor artístico da OML chamou também a atenção para o projeto "Viagem no Tempo: de Bach ao Jovem Beethoven", que começa com "Música Aquática", de G.F. Händel, passa por Concerto para violino em Sol menor, de J.S. Bach, e termina com a Sinfonia n.º1 de Beethoven.

Este espetáculo, que terá lugar em maio, atravessa os 40 anos que passam "entre a morte de Händel e esta composição de Beethoven", sublinhou, ou seja, da síntese do Barroco Tardio, à emergência do Romantismo.

Passando da temporada Barroca para a Clássica, Pedro Amaral apontou a sessão "A Viagem de Magalhães", que decorrerá no início de outubro e que conta com a estreia absoluta da peça "Circumnavigare", para violoncelo e orquestra, de António Chagas Rosa, "com todas as sonoridades que se vão ouvindo ao longo da navegação".

Em novembro, o destaque vai para "A viagem ao novo mundo", que inclui "O Boi no Telhado", do compositor Darius Milhaud, e a Sinfonia nº9, op. 95, "Do Novo Mundo", de Dvorak, conduzidos pelo maestro brasileiro Evandro Matté.

No final do mês, sob o tema "Imperialismo e Holocausto", será projetado o filme "Nuit et Brouillard" ("Noite e Nevoeiro"), de Alain Resnais, com orquestra em palco, que interpretará a música escrita e composta pelo compositor Hanns Eisler, especificamente para esta obra, que documenta, com imagens recolhidas no pós guerra, imagens de arquivo e imagens recolhidas na libertação, o destino de prisioneiros de campos de concentração e de extermínio nazi, como Auschwitz, Dachau ou Bergen-Belsen.

Na mesma altura haverá uma apresentação da Sinfonia n.º3, "Eroica", de Beethoven, que marca o momento em que a política entra na música do compositor. "Inicialmente dedicada a Napoleão, ecoa [nela] o mote da Revolução Francesa: `Liberté, égalité, fraternité`", explica Pedro Amaral.

O tema "Viaggio in Italia", programado para maio, "ecoa ao filme de Rossellini" e inclui "música da Itália de Rossini, mas também da Itália imaginada de Schubert e Mendelssohn", respetivamente "Abertura ao Estilo Italiano" e a Sinfonia n.º 4, "Italiana", do compositor de "Sonho de Uma Noite de Verão".

O concerto inaugural da temporada 2019/2020, em setembro, insere-se na Temporada Sinfónica e abre com o mote dos 30 anos da queda do muro de Berlim, apresentando a "Abertura Trágica" e a Sinfonia nº4, de Johannes Brahms, e também a "estreia absoluta" de uma peça de Luca Francesconi, para guitarra elétrica e orquestra, intitulada "Zero Formula".

Em novembro, ainda integrado no ciclo sinfónico, a OML apresenta "A Chegada do Homem à Lua", um programa que assinala "a grande viagem moderna e uma epopeia espacial", que inclui a suite de Gustav Holst "Os Planetas", sobre "o olhar do Homem para o sistema solar e mais além", explicou Pedro Amaral.

Para além dos três principais vetores da temporada, a Metropolitana tem na sua programação "outros projetos", que inclui, por exemplo, uma parceria com a Cinemateca Portuguesa e a Universidade Nova, que resultou na recuperação histórica de uma das primeiras películas do cinema mudo português, de que se celebra o centenário: "A Rosa do Adro", filme realizado por Georges Pallu, em 1919.

O filme será projetado em outubro, com música ao vivo, a partir da partitura original de Armando Leça (pseudónimo do compositor Armando Lopes), recuperada por musicólogos na Universidade Nova.

Depois desta apresentação, será lançado um DVD, adiantou Pedro Amaral.

No âmbito dos "outros projetos", conta-se também uma atividade dirigida às crianças, "Histórias da Formiga Rabiga", "Domingos na Quinta", que acontece no Palácio do Marquês do Alegrete, começando com um pequeno recital, a que se segue uma visita guiada por um historiador e termina com um concerto orquestral barroco, e "Música e Ciência", que leva música a 10 instituições de ensino superior, vocacionadas para a ciência.

Da temporada de Música de Câmara, por solistas da Metropolitana, o responsável destaca que "mais de 30 peças" são de origem nacional, considerando "fundamental apostar no repertório português e defendê-lo".

Pedro Amaral põe ainda o enfoque numa "obra que é uma das grandes referências da música de câmara do século XX", e que será apresentada entre o fim de fevereiro e o início de março de 2020: "Quatuor pour La Fin du Temps" ("Quarteto para o Fim dos Tempos"), de Olivier Messiaen, "obra que foi escrita quando estava no campo de concentração", ao qual conseguiu sobreviver.