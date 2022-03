Duas mulheres esfaqueadas no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque

De acordo com as autoridades, as duas mulheres foram feridas cerca das 16:15 locais (21.15, hora de Lisboa), tendo sido hospitalizadas, mas não correm risco de vida.

O jornal New York Times escreve que a polícia procura um homem alegadamente relacionado com o caso e, citando uma testemunha, afirma que as duas mulheres feridas trabalham no museu.

O ataque levou à evacuação e encerramento ao público do MoMA, um dos mais concorridos museus de arte no centro de Manhattan, em Nova Iorque.