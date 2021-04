Dupla Lina e Raül Refree iniciam digressão europeia em maio

No dia 25 de maio, a dupla luso-espanhola recebe o Prémio Carlos do Carmo, instituído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), que distinguiu o melhor álbum relativo a 2020.

O álbum "oferece uma reinterpretação do fado e do repertório de Amália Rodrigues com base na voz, piano e sintetizadores", como sublinhou o júri do prémio, presidido pelo maestro António Victorino d`Almeida.

Editado internacionalmente em janeiro do ano passado, o álbum recria canções celebrizadas por Amália Rodrigues, como "Barco Negro", "Foi Deus", "Ave Maria Fadista", "Medo" ou "Gaivota", com novos arranjos musicais de Raül Refree.

Antes de receberem o prémio, em Lisboa, Lina e Raül Refree atuam no dia 12 de maio na Sala Cents, em Barcelona, seguindo para Madrid, onde atuam no dia 14 no Teatro Circo Price.

Ao palco sobem Lina (voz e sintetizadores) e Raül Refree (piano e sintetizadores), com design de iluminação da Tela Negra, design de som de Arnau Hernandéz. A encenação é de António Pires

Em julho, no dia 23, a dupla atua em Policka, no Festival Colour Meeting, na região da Boémia, na República Checa, e, quatro dias depois, a 27 de julho, sobem ao palco do Festival Músicas do Mundo, em Sines.

Continuando por Portugal, no dia 13 de agosto, Lina e Raül Refree tocam nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto.

No dia 20 de setembro, os músicos estão na Eslóvénia, onde atuam em Cankarvej, em Liubliana.

Lina e Raül Refree têm ainda concertos adiados, devido à pandemia da covid-19, nomeadamente um em Bruxelas, na sala Ancienne Belgique, e quatro outros em França, que estão previstos realizarem-se no próximo ano.

Nesta série por terras gaulesas, Lina e Raül Refree devem atuar em Montauban, a 55 quilómetros a norte de Toulouse, em Tréguier, a 500 quilómetros a oeste de Paris, e ainda em Bezons, na île-de-France e em Montbeliard, a cerca de 400 quilómetros a sudeste de Paris.

A dupla de músicos, Lina, fadista portuguesa de Trás-os-Montes, e Raül Refree, nome artístico de Raül Fernandez Miró, nascido há 45 anos em Barcelona, conheceu-se em Lisboa e estreou-se em palco, em 2019, no Festival La Mar de Músicas, em Cartagena, no sul de Espanha.

O álbum de Lina e Refree foi eleito, no final do ano passado, o melhor de 2020 por produtores de estações de rádio da Europa, através do World Music Charts Europe.