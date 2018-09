Dupla portuguesa Marques`Almeida estreia-se na semana da moda de Paris na 4.ª feira

Lusa24 Set, 2018, 10:19 | Cultura

O desfile da dupla, o único de uma marca ou designer de moda português no calendário oficial da semana de moda da capital francesa, que se inicia hoje e termina a 2 de outubro, está marcado para as 12h00 locais (11h00 em Lisboa), no museu de arte contemporânea Palais de Tokyo.

A dupla portuguesa, tal como os restantes nomes integrados no calendário, irão desvendar as coleções de primavera/verão de 2019.

Antes, já tinham integrado o calendário oficial da semana da moda de Paris, os portugueses Fátima Lopes e Felipe Oliveira Baptista, este último radicado há vários anos na capital francesa.

Composta por Marta Marques e Paulo Almeida, a dupla Marques`Almeida participava desde 2010 na Semana da Moda de Londres, cidade onde se instalaram em 2009.

O primeiro desfile em nome próprio em Londres aconteceu em setembro de 2011, com o apoio da New Gen, plataforma que patrocina todos os anos um conjunto de novos designers, dando-lhes a oportunidade de fazerem parte do calendário oficial da semana da moda londrina.

Desde então, de seis em seis meses, têm apresentado as suas coleções na capital britânica. A última vez foi em fevereiro deste ano.

A dupla, que tem a ganga como material de eleição e os anos 1990, particularmente o movimento 'grunge', como inspiração de base, chegou a apresentar coleções em Portugal, na ModaLisboa. A primeira vez foi em outubro de 2011, a última, dois anos depois.

Em 2014 foram premiados na categoria de Talento Emergente - Moda Feminina dos British Fashion Awards do British Fashion Council (BFC) e, em 2015, receberam o prémio LVMH para Jovens Estilistas de Moda. Este ano, foram finalistas do prémio BFC/Vogue Designer Fashion Fund.

A notoriedade alcançada abriu portas para o convite, em 2014, para criarem uma coleção para a rede de lojas Topshop, e, em 2015, para desenharem o guarda-roupa para o espetáculo de gala de moda da companhia de ballet de Nova Iorque.

Em outubro deste ano, voltam a apresentar coleções em Portugal, mas, desta vez, no Portugal Fashion, cuja próxima edição decorre em outubro no Porto.

É com o apoio do Portugal Fashion que a Marques'Almeida se estreia em Paris.

De acordo com projeto, da responsabilidade da ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, "em Paris, a dupla pretende inaugurar uma nova estratégia de abordagem ao mercado, privilegiando a proximidade com os clientes".

"É que, embora a marca seja portuguesa e desenvolva a sua atividade comercial a partir de Londres, Paris é a cidade onde habitualmente são concluídos os seus negócios, depois da apresentação das coleções na capital inglesa", refere o PF em comunicado.

No mesmo dia do desfile da Marques'Almeida, acontecem em Paris, também com o apoio do Portugal Fashion, mas fora do calendário oficial, os desfiles das coleções dos designers de moda portugueses Diogo Miranda e Luís Buchinho, "completando mais uma etapa do seu processo de internacionalização".

Diogo Miranda apresenta a coleção às 13h30 locais e Luís Buchinho às 18h30, ambos na Universidade de Paris Descartes.