A Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se este ano de 26 de agosto e 12 de setembro, no Parque Eduardo VII, como é costume e atendendo a todas as normas de segurança, por causa da pandemia.



João Alvim, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, faz um balanço positivo da edição do ano passado, já em pandemia.