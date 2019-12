"É um prémio mais do que merecido", diz diretor da companhia Mala Voadora

"É um prémio mais do que merecido. Tiago Rodrigues tem tido um percurso excecional", afirmou à Lusa o ator, encenador e dramaturgo Jorge Andrade.

Jorge Andrade, que é também um dos diretores artísticos da Mala Voadora, acrescentou que fica "muito contente, primeiro porque o Prémio Pessoa este ano tenha vindo para o teatro" e, depois, que "tenha vindo para alguém com a idade do Tiago, de uma geração mais nova do que é hábito na atribuição" deste prémio.

"E depois, por ser o Tiago, com quem, além de uma relação profissional, tenho uma relação pessoal de amizade que vem de há muitos anos", referiu, exemplificando que colaborou com Tiago Rodrigues numa série em que este era argumentista, "Zapping", exibida na RTP2.

"Só ficaria mais contente se o prémio me tivesse sido atribuído", referiu.

O cofundador da Mala Voadora, companhia com morada no Porto, adiantou que tem seguido o trabalho de Tiago Rodrigues, sucedendo também o inverso.

"Inclusivamente, fizemos em 2013 uma comemoração conjunta dos 10 anos do Mundo Perfeito [companhia de Tiago Rodrigues] e da Mala Voadora. Convidámos os colaboradores para estarmos juntos em palco numa festa durante 10 horas", lembrou Jorge Andrade, que também apresentou "Money", de Deborah Pearson, com a sua companhia, no Nacional D. Maria II, no passado mês de outubro.

O ator, encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, nascido em 1977, foi hoje anunciado como o vencedor do Prémio Pessoa 2019.

"Ao atribuir-lhe o Prémio Pessoa 2019, o júri consagra uma carreira de excecional projeção dentro e fora do país, mas também reconhece um contributo notável para o desenvolvimento do campo das Artes Performativas portuguesas", afirmou hoje o presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, citando a ata da reunião dos jurados deste ano.

Tiago Rodrigues é o 33.º Prémio Pessoa e o segundo mais novo de sempre.