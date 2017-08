Eco Festival da Pampilhosa da Serra junta ecologia e música

Entre esta sexta-feira e dia 20 todos os caminhos vão dar à praia fluvial de Pampilhosa da Serra.



O cartaz da 4ª edição do eco-festival de música eletrónica Seaside Sunset Sessions conta com os DJs Mastiksoul e Juicy M como cabeças de cartaz das noites de 18 e 19 de agosto. Atuando em cima de um palco flutuante sobre o rio Unhais os DJs convidados prometem noites quentes com muita energia e a melhor música do momento, rodeados por uma envolvente natural de eleição.



A jornalista Andrea Neves está atenta a este festival promovido pela Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra.



Em 2016 este festival de entrada livre contou com mais de 16 mil festivaleiros das mais variadas idades, número que os promotores esperam superar nesta edição.



No sábado, 19 de agosto, a cabeça de cartaz é a DJ Juicy M mas na mesma noite atuam também Club Banditz, Joana Perez e, novamente Oskar DJ que prometem fazer vibrar a pista de dança da Praia Fluvial de Pampilhosa da Serra.