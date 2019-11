Edgar Morin elogia Portugal e o papel da lusofonia no Mundo

Edgar Morin diz que Portugal é uma país extraordinário e acredita que a lusofonia tem um papel importante a desempenhar no mundo, a começar pela língua. O filósofo francês esteve no Porto para apresentar o livro mais recente de Isabelle de Oliveira, que denuncia o empobrecimento do ensino do português em França.