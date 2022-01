Edição de selos dos correios britânicos em honra dos 60 anos de Rolling Stones

Os Rolling Stones formaram-se em 1962 na cidade de Londres e são uma das bandas mais bem sucedidas do mundo.







Em 2022, assinalam 60 anos de carreira e a eles está dedicada uma série especial de 12 selos emitidos pelos correios britânicos - Royal Mail.







Imagens do vocalista Mick Jagger, dos guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e do baterista Charlie Watts figuram na maioria dos selos.





Esta coleção foi criada "em homenagem a um dos grupos de rock mais duradouros de todos os tempos”, disse David Gold, diretor de Relações Públicas e Políticas da empresa.

"Poucas bandas na história do rock conseguiram construir uma carreira tão rica e extensa quanto a dos Rolling Stones", afirmou Gold, em comunicado da empresa postal.



As fotografias impressas nos selos traçam o percurso dos músicos, com registos de concertos memoráveis como o festival ao ar livre de Hyde Park, em Londres, durante julho de 1969.





O espetáculo de Hyde Park foi marcado pela ausência do membro fundador da banda, Brian Jones, que tinha morrido dias antes.



Jones foi substituído pelo guitarrista Mick Taylor, que mais tarde foi sucedido por Ronnie Wood em 1975.







Os espetáculos no Knebworth Festival de 1976, a tourné de 1995 em Roterdão e um concerto mais recente em East Rutherford, Nova Jérsia, durante agosto de 2019, também marcam presença nos selos.







A restante coleção apresenta fotos da banda completa e dois pósteres promocionais de digressões mundiais.



"Os Rolling Stones criaram alguns dos álbuns mais icônicos e inspiradores da música moderna, com apresentações ao vivo inovadoras", acrescentou Gold.





Estima-se que a banda britânica tenha vendido mais de 240 milhões de discos em todo o mundo. Ao longo da carreira lançou mais de 100 álbuns e ganhou diversos prémios, incluindo três Grammys.