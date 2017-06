Edifício do Museu Regional de Beja vai ser requalificado num investimento de 1ME

Lusa 17 Jun, 2017, 17:22 | Cultura

"O museu vai ser objeto de obras de requalificação, que irão ser postas a concurso durante o mês de julho", disse o presidente da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), João Rocha.

O também presidente da Câmara de Beja falava na cerimónia que decorreu hoje no museu para apresentação dos resultados da primeira fase do projeto de valorização do seu acervo, e que contou com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Em declarações aos jornalistas, após a cerimónia, João Rocha precisou que a CIMBAL vai lançar o concurso público para a realização da empreitada em julho, e estimou que as obras deverão arrancar em 2018.

A empreitada, que a CIMBAL irá candidatar para ser financiada por fundos comunitários, vai incluir várias intervenções ao nível da arquitetura do edifício do museu, como a requalificação do telhado e das coberturas, que "têm infiltrações", e das infraestruturas elétricas, explicou.

Posteriormente, numa outra fase e através de nova empreitada, serão feitas intervenções para modernizar o interior do museu e instalar uma nova iluminação cénica exterior.

O museu "é uma riqueza que temos e vamos aproveitá-la", disse João Rocha, referindo que a CIMBAL vai "valorizar" o museu, e a Câmara de Beja, no âmbito da sua estratégia de valorização do centro histórico da cidade, está "empenhadíssima" no projeto.

Segundo o autarca, "o objetivo é colocar o museu no lugar em que merece estar, porque é um museu regional, mas de interesse nacional", que tem um "vasto e valioso acervo patrimonial", além de estar instalado no Convento de Nossa Senhora da Conceição, um edifício com "valor cultural" e propriedade do Estado.

Na sua intervenção na cerimónia, o ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, disse que o Museu Regional de Beja "é hoje um importante repositório da arte" da região, desde a Pré-História até aos finais da Idade Moderna.

"Não só pelo que resta" do Convento de Nossa Senhora da Conceição, como "uma notável igreja, obra-prima do Barroco, o claustro e a sala do capítulo, com um extraordinário revestimento azulejar hispano-árabe", mas "sobretudo pelas suas excelentes coleções de arqueologia", as quais são "das mais valiosas dos contextos nacional e peninsular", e de pintura, explicou o ministro.

A gestão do Museu Regional de Beja, também designado Museu Rainha D. Leonor, está a cargo da CIMBAL desde maio de 2015, quando a instituição recebeu aquela competência, o património e os funcionários da Assembleia Distrital de Beja.

Segundo João Rocha, desde então, já foi feita uma intervenção nas fachadas do edifício do museu, que decorreu no outono de 2015 e resultou de um protocolo entre a CIMBAL e a Câmara de Beja, mas "foi apenas uma das várias intervenções que serão necessárias".