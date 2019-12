Editora Akiara publica discursos inspiradores para adolescentes

Intitulada "AKIPARLA", a coleção arranca com quatro títulos em edição bilingue, ilustrados e comentados, "para entender a fundo as grandes questões do mundo atual", refere a editora em comunicado.

A coleção é inaugurada com "Malala Yousafzai: A minha história é a história de muitas raparigas", o discurso que a jovem paquistanesa proferiu em 2014, quando foi distinguida com o Prémio Nobel da Paz.

O livro reproduz o discurso da ativista em inglês e em português, com comentários da socióloga espanhola Clara Fons Duocastella e ilustrações da argentina Yael Frankel.

Este mês sai ainda "Sid`ahl: Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu povo", discurso sobre ecologia e espiritualidade, proferido por um chefe indígena em 1854, conhecido como Seattle (a cidade norte-americana remete para o nome dele), e que é recuperado com comentários do filósofo Jordi Pigem e ilustrações de Neus Caamaño.

Os outros dois títulos desta nova coleção literária são "Que as vossas ações reflitam as vossas palavras", da canadiana Severn Cullis-Suzuki, e "Sou do sul, venho do sul. Esquina do Atlântico com o rio da Prata", do uruguaio José Mujica.

Severn Cullis-Suzuki, hoje com 40 anos, fez um discurso de cinco minutos durante a Cimeira da Terra do Rio de Janeiro, em 1992. Tinha 12 anos.

O livro, com comentários do geólogo Alex Nogués e ilustrações de Ana Suárez, é "um grito ecologista cheio de autenticidade (com uma firmeza não menor do que a expressada ultimamente por Greta Thunberg), com o qual se podem identificar muitos jovens de hoje", refere a editora.

De José Mujica, ex-presidente do Uruguai, é recuperado o discurso que proferiu na assembleia-geral da Organização das Nações Unidas em 2013, sobre globalização e a liberdade de uma vida mais simples.

O comentário é da ex-deputada catalã Dolors Camats e, as ilustrações, de Guridi.

Numa altura em que o mercado livreiro para os mais novos aposta na edição de livros informativos biográficos sobre homens e mulheres que marcaram a História, a editora portuguesa Inês Castel-Branco refere que estes quatro títulos oferecem aos leitores "discursos impactantes de pessoas corajosas que denunciaram injustiças e deram tudo para mudar o mundo".

"Estes poderiam ser os seus `influencers`, capazes de lhes mostrar como todos podemos fazer a diferença, se quisermos", refere.

A Akiara Books tem sede em Barcelona, mas foi criada por uma portuguesa, Inês Castel-Branco, que vive em Espanha há quase duas décadas, sendo apresentada como uma continuação da editora Pequena Fragmenta, que fundou em 2015.