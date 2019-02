Editora francesa faz coletânea musical para ajudar bombeiros de Monchique

Lusa07 Fev, 2019, 17:50 | Cultura

Lançado pela editora francesa North Shadows Records, o disco "Orphans" é um projeto de Nazaré Milheiro e David Leporqcq-Milheiro, que reúne 34 grupos musicais de várias nacionalidades, a maioria dos quais portugueses, contribuindo cada um deles com uma única canção.

Participam no projeto, os portugueses 10.000 russos, A Jigsaw, Alex Page, Andrew Jünger, Iamtheshadow, Lur Lur, Morte Psíquica, No!No!, Oktuber Delusion, She Pleasures, Sweet Nico, The Dreams Never End, This Fallen Curse, Tren Go!Sound System, Vanished into Nowhere e os When The Angels Breathe.

Fazem também parte do disco de solidariedade aos bombeiros portugueses, os franceses AinSophAur, Autopsie d`une Ombre, Babel 17, Black Egg, Kick Burst, Modèle Martial, Nemo Can Fly, Signal/Noise, Waiting For Words e Eydolon, os belgas Echoing Drifters, Vuduvox e This Grey City, os italianos Date at Midnight, os noruegueses Antipole, os russos Human Tetris, os britânicos Propori e os suecos Then Comes Silence.

De acordo com os mentores do projeto, este surgiu "depois de terem tomado consciência do grau de destruição provocado pelas chamas, ao viajarem pelo país".

O "Orphans" é dedicado aos portugueses "órfãos dos seus bens e florestas, num ato vincadamente solidário e sentido, em especial para com os Bombeiros de Monchique".

"Os incêndios florestais em Portugal, assumiram nos últimos anos um grau de destruição de proporções inéditas. É conhecida a falta de recursos e meios dos bombeiros portugueses numa missão tão nobre, que muitos ao salvarem pessoas e bens, acabaram também eles por perder a vida no combate às chamas", lê-se numa nota da editora francesa enviada à Lusa.

A North Shadows Records optou por lançar uma versão digital do disco que está disponível a partir de hoje através do sítio da internet www.bandcamp.com/yum