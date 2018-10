Editora sueca iDEAL Recordings celebra 20 anos com concertos e filme no Porto

Lusa04 Out, 2018, 17:19 | Cultura

No Rivoli, pelas 23:00 de hoje, e após a récita da peça "Late Night", da companhia de teatro grega Blitz Theatre Group, o norte-americano John Duncan e os suecos Saturn and the Sun atuam no `Understage`, o espaço por debaixo do palco principal do teatro portuense.

Na sexta-feira, a `festa` dos 20 anos continua no Cinema Passos Manuel, onde será exibido o filme "Mannerlaatta", de Mika Taanila, que conta com banda sonora de Mika Vainio, além de um concerto de Jonathan Saldanha e do fundador da iDEAL, Joachim Nordwall, terminando a noite com um `dj set` de The iDEALIST.

Duncan, considerado um dos nomes de proa do experimentalismo durante as últimas décadas, estreia-se em Portugal ao fim de mais de 40 anos de uma carreira que passou também pela performance, instalação e cinema experimental.

A residir e trabalhar na cidade italiana de Bolonha, o artista de 65 anos explora, na sua vertente de exploração musical, gravações provenientes da onda curta de rádio, gravações no terreno e distorção de voz.

Com um trabalho discográfico que se iniciou em 1978 e atravessa 40 anos, a iDEAL entra no seu percurso a partir de 2014, editando o `longa-duração` "Yeah", criado com Jim O`Rourke.

Desde então, saíram três novos registos de estudo, o mais recente "Matra/Ursonate", em 2017, já depois da compilação "Black Card", lançada em 2016 pela AQM, que ele próprio criou em 2001.

Por seu lado, os suecos Saturn and the Sun juntam o fundador da iDEAL, Joachim Nordwall, a Henrik Rylander, a cristalização de uma colaboração que começou em 2005, concentrada na "música eletrónica profunda, muitas vezes monótona e áspera, inspirada no minimalismo dos anos 60, no início do `tecno` e na música tribal", refere em comunicado o Teatro Municipal do Porto, que coproduz o evento com a Matéria Prima.

A "Focus on the Centre of your Skull", longa duração lançado em 2016 pela iDEAL, seguiu-se "A Complete History of Mind Stimulations", já este ano, pela editora The Tapeworm.

Nordwall junta-se, no dia seguinte, ao português Jonathan Saldanha para um concerto no Passos Manuel, juntamente com a exibição do filme "Mannerlaatta", musicado por Mika Vainio, antes de um set de `dub industrial` ddo DJ The iDEALIST.