Editoras retomam novidades literárias para os mais novos

"Tudo começou quando um pássaro deixou de cantar", lê-se nas primeiras páginas de "O protesto", primeiro livro ilustrado de Eduarda Lima, que sai ainda este mês pela Orfeu Negro.

Nesta estreia, a ilustradora e animadora criou uma história sobre um pacto de silêncio entre animais que é, segundo a editora, um apelo contra a poluição e o desperdício.

Em tempo de retoma da atividade editorial, contando também com a reabertura das livrarias, depois do estado de emergência pela covid-19, a Bizâncio coloca agora no mercado obras que estavam prontos há algumas semanas, nomeadamente "O grande livro das flores", de Yuval Zommer, e "O meu primeiro livro de mitologia", de Marzia Accatino e Laura Brenlla.

Pela Fábula, do grupo editorial 2020, a tempo do dia da Criança, sairá o premiado "Os Vizinhos", da autora israelita Einat Tsarfati.

Na estreia da autora em Portugal, esta é a história de uma menina "que vai subindo as escadas do seu prédio e imaginando o que se esconde atrás de cada porta".

Do mesmo grupo editorial, a Booksmile lançará um novo volume da série "O bando das cavernas", de Nuno Caravela, com "À procura de Grendel".

Da dupla de autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada são esperados dois livros em junho: a obra informativa "O Nuno escapa ao vírus", que versa sobre a covid-19, e "Uma aventura voadora", o 62º. Volume da série "Uma aventura", iniciada nos anos 1980. Ambos têm `selo` da Editorial Caminho.

Também no grupo Leya, entre as novidades editoriais para junho destaca-se "A ovelha estrelinha e o gato Chiribi", de António Mota, com ilustrações de Cátia Vidinhas, pela Asa, e o livro para jovens "Um de nós é o próximo", de Karen McManus, pela Gailivro.

Das novidades da Nuvem de Letras, este mês sai o livro ilustrado "O macaco rabugento", de Suzanne Lang e Max Lang, e, em junho, o primeiro volume de "Contos arrepiantes da História -- Idade Média medonha", de Rui José Correia, António Amaral Penas e Hélio Falcão.

Dando seguimento a uma das coleções para os mais novos, a Porto Editora lança este mês "Não façam a bola chorar", de Álvaro Magalhães, da série de ficção infantil "Os indomáveis FC".

A 15 de junho, pela Trinta por uma Linha sairá o livro ilustrado "Coração rendilhado", de Maria José Moura de Castro com ilustrações de Marisa Silva.

Às livrarias acaba de chegar "Nham", o livro da autora espanhola Nuria Pocero Málaga, que assina como Nuppita Pittman, Prémio Internacional Serpa/Planeta Tangerina para Álbum Ilustrado, e "1º. Direito", de Ricardo Henriques e Nicolau, pela Pato Lógico.

Em pré-venda já está pela Bertrand Editora, mas com edição marcada para setembro, o livro "A sinfonia dos animais", que assinala a estreia literária de Dan Brown para o público mais novo. As ilustrações são de Susan Batori.