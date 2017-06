Eduardo Batarda revela obras inéditas na exposição "Descrições de Imagens"

Lusa 06 Jun, 2017, 14:42 | Cultura

"Eduardo Batarda: Descrições de Imagens" inclui ainda as trinta pinturas que o artista mostrou no ano passado no Museu de Arte Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, de acordo com a Galeria Pedro Oliveira, no Porto.

Também nas 30 obras da exposição "Misquoteros. A Selection of T-Shirt Fronts", no MAAT, Eduardo Batarda revisitava essa associação da linguagem visual e da escrita, que iniciou em 1965, ainda que em contexto formal distinto.

As obras foram realizadas nos últimos dois anos, e todas elas têm textos com citações múltiplas retiradas de artigos sobre exposições de artistas consagrados, de Ticiano a Picasso.

A esse propósito, o artista escreveu, num texto sobre a primeira exposição, que "a seleção das frases contou com apropriações, e foi determinada por um princípio de acaso. O uso de automatismos verbais e de associações livres permitiu, uma vez ou outra, a fixação de sequências cujas linhas parecem interdependentes, como se tivessem sido retiradas de um texto comum".

"Na verdade, ainda que algumas dessas frases tenham sido retiradas de artigos sobre Picasso, Tiziano e El Greco, publicados na New York Review of Books, a maior parte constitui uma amálgama trabalhada de frases feitas, frases ouvidas, frases inventadas, palavras que poderiam encontrar-se num qualquer sanitário público, referências mais ou menos eruditas da `web`, piscadelas de olho à arrogância e opacidade hermenêutica de algum discurso crítico, ou simples apropriações de discursos orais aleatoriamente escutados", explica ainda o artista no texto.

Eduardo Batarda, 73 anos, cumpriu em maio do ano passado 50 anos desde a primeira exposição que realizou, e esteve presente na inauguração da exposição "Misquoteros - A selection of T-shirt fronts", em Lisboa.

"Até agora tenho combinado sempre o texto e a imagem nos meus quadros. Mas nestes, decidi dar a primazia ao texto", disse na altura, o artista, na visita de imprensa.

Para Eduardo Batarda, as novas obras "são um conjunto único, como um texto sem sequência, com alguma ironia, mas as peças são individuais e as citações independentes", num total de 646.

"Descrições de Imagens" é inaugurada na sexta-feira, às 22:15, na Galeria Pedro Oliveira, no Porto.