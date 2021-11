Eficiência das comunicações dos talibãs analisada em livro de militar português

O texto é escrito pelo major-general Carlos Branco, que desempenhou os cargos de porta-voz do comandante das Forças da NATO no Afeganistão e simultaneamente de chefe da Secção de Coordenação da Informação no terreno, segundo o qual os talibãs estabeleceram uma vasta rede de comunicações sobretudo nas áreas rurais onde as "batalhas podiam ser vencidas".

"Esse princípio orientou também a sua estratégia militar, especialmente na criação de bases rurais, cruciais, não só para o fornecimento de informações, mas também para o apoio logístico e base de recrutamento", escreve Carlos Branco sobre o último conflito afegão (2001-2021). ????

O livro detalha a forma como as forças talibã estabeleceram as diferenças entre os meios agrícolas e urbanos, "evitando políticas de comunicação" orientadas para grupos étnicos específicos, explicando que os "rebeldes" usavam os chamados "métodos tradicionais" de comunicação de forma muito eficaz.

A incapacidade de ler e escrever da maioria da população reforçava a importância da comunicação oral, "pessoa a pessoa, cara a cara, envolvendo chefes tribais, poetas e cantores".

Por outro lado, "notas espalhadas nas aldeias, ou empurradas por baixo das portas pelos rebeldes durante a noite, ameaçavam as pessoas que cooperavam com as forças estrangeiras e o governo".

Carlos Branco refere-se também à forma como os meios digitais foram desenvolvidos pelas forças talibãs analisando, por outro lado, os conteúdos das mensagens "nas batalhas de comunicação" ao longo dos anos.

"As suas mensagens (dos talibãs) eram muito semelhantes às empregues pelos movimentos de libertação nacional dos anos 50 e 60 que lutaram contra os impérios coloniais, nomeadamente em África", escreve.

No centro da argumentação talibã estava a acusação de que os estrangeiros eram "potências coloniais" que estavam no país para saquear riquezas.

"Não é correto retratar os rebeldes como uma rede dispersa de combatentes sem um comando centralizado. Não é verdade nem no campo operacional, nem no domínio comunicacional. Neste último, podemos identificar de forma exata a existência de planeamento estratégico com a definição de objetivos claros, lógicos e práticos", indica o major-general, reforçando a ideia de que se trata de um aspeto de máxima importância e que dependia (e depende) da Comissão de Assuntos Culturais do Emirato Islâmico.

O livro aborda também as consequências do plano da Administração do ex-Presidente Barack Obama para o Afeganistão e Paquistão, anunciado a 27 de março de 2009, destacando, nomeadamente, a confusão conceptual dos conceitos "Reconstrução e Desenvolvimento".

"Era anacrónica à nascença! A `Reconstrução e Desenvolvimento` teriam de ser deixados para mais tarde quando a guerra estivesse extinta. [na altura] tratava-se de ganhar a guerra com o apoio das populações e com um governo forte, recorrendo à ação socioeconómica", critica o major-general.

"Explico e mostro neste livro como o desenho da campanha estava errado porque nós estávamos a combater uma contra-subversão com técnicas que eram para outro tipo de guerra", disse Carlos Branco à agência Lusa, acrescentando que se cometeram os mesmos erros do passado.

"Primeiro resolvem-se as questões políticas e depois a questão securitária e mais tarde a reconstrução. E, as situações de política têm de ser tratadas de boa-fé. Este erro é sistemático e ninguém acorda para isto", considerou.

Outro erro apontado pelo major-general, atualmente investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), foi a criação de forças nacionais afegãs à imagem das forças estrangeiras, argumentando Carlos Branco que as lealdades dos soldados afegãos não eram perante a cadeia de comando, eram étnicas, tribais e de clã.

"Havia muitos desertores por falta de pagamento de salários. Muitos venderam armas aos próprios talibãs e isto transporta-nos para as formas como os governos centrais afegãos alienaram as diferentes províncias", recorda o oficial.

Na última parte do livro, escrita após a tomada de Cabul pelos talibãs em meados do passado mês de agosto, o autor diz que a atual situação suscita uma reflexão "imperiosa" sobre o modo como lidar com as novas autoridades.

Carlos Branco refere que o país é extremamente dependente da ajuda externa e atravessa uma grave crise social, económica e humanitária "que se acentua diariamente", sendo que 40% das colheitas deste ano estão comprometidas devido à seca prolongada, os preços dos bens de consumo estão a aumentar e há 3,5 milhões de deslocados internos.

"Afeganistão - Episódios de Uma Guerra Perdida", de Carlos Branco, vai ser apresentado no próximo dia 16 de novembro no Instituto de Defesa Nacional, em Lisboa.