"Em busca do museu desconhecido" passa pelo Ecomuseu do Barroso

O Ecomuseu do Barroso está disperso por um vasto território, que mostra um pouco do mundo rural transmontano. Esta segunda-feira na RTP3, no programa "Em Busca do Museu Desconhecido", vai poder conhecer dois núcleos do Ecomuseu: a Quinta do Cruzeiro e as minas da Borralha.