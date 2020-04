Em tempos de pandemia, a Revolução cantou-se à janela

O repto para os portugueses irem à janela e cantarem a "Grândola Vila Morena", uma das `senhas` da Revolução de 1974, partiu da Associação 25 de Abril, que cancelou o habitual desfile na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

Pontualmente, às 15:00, o presidente da associação, o antigo capitão de Abril Vasco Lourenço, surgiu à janela de sua casa e, do 5.º andar de um prédio na freguesia do Areeiro, em Lisboa, cantou "Grândola, Vila Morena" com um cravo vermelho na mão.

A poucos quilómetros, em frente à sede do PCP, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, repetiu o gesto. Da varanda da sede do BE, na Rua da Palma, a coordenadora do partido, Catarina Martins, também cantou Zeca Afonso, antes de entoar "A Portuguesa".

Pelos bairros da capital, conforme constatou a Lusa, também se foi cantando, em alguns casos com mais barulho, como em Alvalade, onde um morador da Avenida dos Estados Unidos da América colocou uma coluna à janela a dar o `mote` para as dezenas de vizinhos que estavam à janela acompanharem a canção de Zeca Afonso.

Na vizinha freguesia do Areeiro, um morador colocou a "Grândola, Vila Morena" a tocar em `loop` na varanda e, a cada repetição, os vizinhos iam batendo palmas.

Na Avenida Miguel Bombarda, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima, agitaram-se cravos e cantou-se a "Grândola" e o hino nacional, com a `ajuda` de um megafone de um sindicato.

Depois das comemorações oficiais no parlamento realizadas durante a manhã, nas casas em frente a São Bento também se cantou em algumas varandas.

No Bairro de Inglaterra, nos Anjos, a adesão à iniciativa não foi muito grande, com pouco mais de uma dezena de pessoas nas janelas e apenas algumas a cantarem.

Na freguesia de Queijas e Barcarena, no concelho de Oeiras, algumas ruas tinham também colunas de som que reproduziram a música de Zeca Afonso depois de a sirene dos bombeiros ter assinalado as 15:00.

Na zona de Alfragide, concelho da Amadora, os moradores juntaram as suas vozes à canção que saía de um potente altifalante, batendo palmas no final e gritando, depois, as palavras de ordem "25 de Abril, sempre!".

Na Charneca da Caparica, no concelho de Almada, o 25 de Abril começou a ser assinalado ainda antes da meia-noite, com uma carrinha a passar pelas ruas completamente desertas a tocar a primeira `senha` da Revolução, "E depois do Adeus". Hoje, pelas 15:00, foi cantada a segunda `senha`, antes das palmas dos moradores.

Em Vila Franca de Xira, a Câmara instalou colunas de som pela cidade e algumas dezenas de "cantores de improviso" juntaram-se ao apelo para cantar Zeca Afonso. Noutra cidade do concelho, em Alverca, também houve música e alguns agitaram as bandeiras de Portugal.

Pelo Alentejo, em Grândola, o presidente da autarquia, António Figueira Mendes, também cantou Zeca Afonso a partir de uma das janelas dos Paços do Concelho.

Mais no interior, em Portalegre, funcionários do hospital abriram janelas e cantaram.

No distrito de Évora, às 15:00, as ruas da vila de Viana do Alentejo estavam praticamente desertas, mas o silêncio na Praça da República foi quebrado pelo som que saia das colunas colocadas na parede de um edifício e pelas vozes de cerca de uma dezena de pessoas.

Em Beja, Serpa e Vidigueira também algumas dezenas de pessoas, em casa ou na rua, cantaram, algumas com cravos vermelhos nas mãos.

Mais a norte, no centro da cidade de Vila Real, altifalantes colocados em janelas junto ao antigo Governo Civil e à Câmara Municipal faziam ecoar Zeca Afonso.

Em Braga, Zeca Afonso também se ouviu a partir de colunas colocadas em varandas, mas foram poucos os vizinhos a juntarem-se no `coro`.

Por Viseu, no Rossio, ouviu-se a gravação da canção de Zeca Afonso, saída de um carro de um sindicato, mas pelas principais ruas do centro não se via ninguém à janela.

Em Paredes, no distrito do Porto, o apelo da Associação 25 de Abril parece não ter chegado e as varandas ficaram invariavelmente desertas, um pouco à semelhança do que aconteceu em Leiria, onde o silêncio apenas era pontualmente quebrado numa ou noutra janela.

Na Lousã, no distrito de Coimbra, a canção de Zeca Afonso ouviu-se sobretudo na vila, com várias famílias a aparecerem à janela pelas 15:00.

Noutro ponto do distrito, na Figueira da Foz, um militar de Abril, Góis Moço, agora coronel na reforma, `contagiou` os vizinhos que o acompanharam a cantar à varanda.

A tradição também se cumpriu na Covilhã, onde, pelas 15:00, na Rua Direita, se ouviu a "Grândola, Vila Morena", mas na Guarda foram poucos os moradores do centro da cidade a abrir as janelas.

No Funchal, militantes e simpatizantes do PCP cantaram em frente à sede regional do partido, mas pela cidade a adesão à iniciativa foi praticamente nula.