Embaixada nega que certificado de vacinação do Brasil seja aceite em viagens para Portugal

Visando corrigir "notícias recentes" que indicavam que Portugal reconhecia o certificado de vacinação contra a covid-19 emitido pelas autoridades do Brasil, Luís Faro Ramos negou as informações e frisou que esse "reconhecimento tem que ser mútuo e recíproco".

"Até que os certificados de vacinação português e brasileiro sejam mutuamente e reciprocamente reconhecidos, essa validade não está em vigor. De uma maneira muito concreta, a situação que começou a vigorar em 01 de setembro deste ano não sofreu qualquer alteração", ressaltou o diplomata, num vídeo difundido na página oficial da embaixada na rede social Facebook.

"Qualquer pessoa que queira embarcar do Brasil para Portugal só terá que apresentar um teste negativo à covid-19, nada mais", pontuou.

Neste momento, Portugal aceita teste laboratorial molecular por RT-PCR ou teste rápido de antigénio com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque do Brasil para território português, respetivamente.

Já o Brasil exige a apresentação de teste RT-PCR negativo realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque para entrada em território brasileiro, assim como o preenchimento obrigatório da Declaração de Saúde do Viajante.

"Quando as negociações, que se estão a desenvolver entre as autoridades de Saúde respetivas, chegarem a um bom termo, então aí sim, será possível reconhecer os certificados de vacinação. (...) É com muita satisfação que nós, em Portugal, vos voltamos a receber. (...) Quando os certificados forem mutuamente reconhecidos, aí deixará de ser necessária a apresentação de um teste", acrescentou Faro Ramos.

Apesar de registar há várias semanas uma tendência de queda em vários indicadores da pandemia, o Brasil ainda é um países mais afetados pela doença no mundo, totalizando 590.752 mortes e 21,2 milhões de casos.

