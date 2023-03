Embaixadora americana em Portugal faz crescer diálogo entre países através da arte



A exposição tornou-se conhecida através do " Black History Month" americano, celebrado agora pela primeira vez em Lisboa.



E pretende ser um espelho do mandato da diplomata: o de estreitar relações entre os Estados Unidos e Portugal através da arte.

A embaixadora Randi Levine Charno Levine recebeu a RTP num palacete luminoso, cujo primeiro andar se abre de quando em vez para receber convidados em encontros que pretendem levar a igualdade de oportunidades, os direitos humanos, a democracia e o empoderamento das mulheres para cima da mesa.

Entre o mobiliário clássico e as obras de arte contemporânea, há peças portuguesas nas paredes como as do angolano Délio Jasse, da falecida Helena Almeida, ou as do português Vasco Araújo a dialogar com obras trazidas de Nova Iorque como aquela que nos dá uma imagem mística de Fátima pelo olhar da artista Nan Goldin, outras duas do afro americano Hank Willis Thomas ou uma "árvore" de Nick Cave, não o músico mas o escultor do Missouri.



A primeira impressão que temos da embaixadora vem imediatamente do coração de filigrana de Viana do Castelo que tem ao peito.

Diz : " Este coração foi-me recomendado por amigos quando fui pela primeira vez ao Porto. Contaram-me a história do coração de Viana e uma das coisas que eu gostava de fazer, especialmente quando estou em público é usá-lo porque o meu trabalho aqui é fundir a cultura portuguesa e a americana por isso fico sempre feliz quando a tenho comigo.

Asssim as pessoas reconhecem melhor o meu compromisso com as relações entre Portugal e os Estados Unidos da América.



Randi Levine chegou a Lisboa com o marido, Jeffrey E. Levine, em 2022 após nomeação do presidente Joe Biden.

Como balanço destes meses com vários programas realizados em Portugal, considera que o seu trajeto nas artes foi matéria prima para falar diretamente aos portugueses:



" A minha responsabilidade é falar em nome do governo e para o governo mas falar directamente com os portugueses sobre coisas que têm a ver com os nossos valores partilhados. Acho que esse compromisso é com a diversidade, a equidade, a justiça social, direitos das mulheres, temas anti esclavagistas e alguns deles que partilhamos no nosso passado."



Nos dias 5, 6 e 7 de Junho a residência oficial da Embaixadora americana em Portugal vai lançar um novo programa. Chama-se "Art in Embassies " e vai abrir as portas deste palacete na Lapa a visitas de grupo marcadas com o objetivo de dar a conhecer a coleção actual e uma outra nova, que por enquanto, é supresa.