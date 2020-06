Encenador Tim Etchells satiriza Trump em peça exibida `online` pelo Teatro do Bairro Alto

De acordo com o Teatro do Bairro Alto (TBA), a peça é a segunda parte de um projeto em díptico, interpretada por Jim Fletcher, com direção de Tim Etchells e texto de Chris Thorpe.

Será transmitida ao vivo, nas redes sociais e no `site` do teatro, às 19:30, como parte do programa Forest Fringe TV.

A peça pega numa frase repetida pelo presidente norte-americano Donald Trump, sobre a produção de ventiladores nos EUA, no início da pandemia covid-19, e "coloca-a em contraponto com material original para criar uma reflexão cómica e perturbadora sobre o poder, a mortalidade e o delírio", segundo a apresentação divulgada hoje pelo TBA.

Nesta segunda fase do projeto, Etchells e Fletcher, através da repetição e do uso da música, fazem com que o texto de Thorpe crie múltiplas versões contraditórias, atingindo um caráter, "por vezes, bombástico e retórico", outras vezes, "íntimo" ou ainda "instável e apodrecido".

O díptico "We are the King of Ventilators" ("Nós somos o Rei dos Ventiladores", em tradução livre) é uma encomenda do programa ENTER da Fundação Onassis, e foi desenvolvido para a Forest Fringe TV com o apoio do Teatro do Bairro Alto, da Cambridge Junction e do Colchester Arts Centre.

Tim Etchells é um artista, encenador, escritor, ensaísta e dramaturgo, sediado no Reino Unido, com um trabalho que vai da `performance` às artes visuais e à ficção.

Tem trabalhado numa multiplicidade de contextos, nomeadamente como diretor dos Forced Entertainment, grupo de `performance` de raiz experimental, com base em Sheffield, prémio internacional Ibsen de teatro em 2016, que se tem apresentado em todo o mundo, incluindo em Lisboa, quando Etchells foi nomeado Artista na Cidade, em 2014.

Nesse ano, apresentou uma retrospetiva da sua obra, que incluiu, entre outras, as peças "As festas de amanhã" e "Quizoola!", em palcos como o Teatro Municipal Maria Matos, o Centro Cultural de Belém, o São Luiz Teatro Municipal e a Culturgest.

Jim Fletcher é um dos fundadores da companhia New York City Players, de Richard Maxwell, com quem trabalha há mais de vinte anos.

Faz parte do elenco de "Gatz", dos Elevator Repair Service, e criou o monólogo "Sight Is The Sense That Dying People Tend To