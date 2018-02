Encenador Tónan Quito faz de "Oresteia" um trabalho sobre o indivíduo na sociedade

Lusa15 Fev, 2018, 21:51 | Cultura

"O que me interessava mais trabalhar era como o indivíduo se revela no contexto da sociedade e não enquanto indivíduo", trabalhar "a questão do incontrolável", explicou hoje à agência Lusa Tónan Quito, no final de um ensaio de imprensa da peça.

Daí, o trabalho em conjunto, com o coro, nesta encenação que conta com música original dos Dead Combo. "A questão do incontrolável é mais fácil de trabalhar com um coro, dado que, mesmo que alguém se engane, a máquina não para", referiu Tónan Quito, sublinhando que também o dramaturgo da Grécia Antiga, autor da trilogia que compõe a "Oresteia", se interessou mais pelo coro do que, propriamente, por cada personagem.

Num cenário despojado e delimitado por grandes cortinas brancas transparentes, que permitem ver os atores a vestirem-se e a despirem-se ao fundo do palco, as personagens vão cantando em coro as falas da tragédia, ao mesmo tempo que vão discorrendo sobre temas da Grécia Antiga que continuam atuais.

"Oresteia" é uma peça política, como admitiu Tónan Quito, que levanta questões como a construção da democracia, a justiça e o relacionamento entre os homens e entre estes e os deuses.

O facto de Atena não ter conseguido julgar o caso de um mortal, colocando-os a todos a julgarem-se uns aos outros, e instituindo assim o primeiro tribunal, foi uma das partes da tragédia que fascinou o diretor do espetáculo, como o próprio admitiu.

Sublinhou que mais do que contar a história de Efigénia ou de Agamémnon, o que Ésquilo pretendeu com esta trilogia foi questionar a sociedade grega, que se encontrava em transformação, e a própria democracia que começava a ser desenhada.

Outro dos pontos desta tragédia que interessou a Tónan Quito trabalhar foi o facto de as Erinas se transformarem em Euménides, na tragédia -- "o grande sim da peça", como lhe chama --, e que mostra como é possível ter "um querer", "uma vontade".

"Nós não queremos mais ser as maldições [Erinas], queremos sim que o povo de Atenas nos sirva e nós servimos o povo de Atenas", exemplifica o diretor do espetáculo, considerando que esta transformação é " muito importante", sobretudo porque se passa de uma coisa negativa para uma positiva.

Uma qeustão que, para Tónan Quito, é muito importante na sociedade atual já que "os homens passam a vida a dizer que não, que não querem as coisas que se passam, mas que poucas vezes fazem alguma coisa para mudar o rumo dos acontecimentos", referiu.

É a questão dos "homens-marionetas, que têm vontades, mas ainda não têm vontade", frisou, acrescentando que esta ausência de vontade tem muito a ver com a noção de destino.

"Nesta peça os humanos questionam muito a questão do destino. Sabem que têm de fazer determinadas coisas, mas questionam-se sobre o porquê de ter de as fazer", frisou.

Assim, o coro é o ponto fulcral desta peça e é precisamente dos cinco elementos que compõem o coro, que cada ator vai depois saindo para desempenhar a sua personagem. Um coro que é uma voz e que está em constante questionamento em constante mutação.

A contrastar com o branco do cenário, existe apenas o vermelho das romãs, que vão sendo partidas e trituradas ao longo do espetáculo, simbolizando sangue.

Uma das especificidades da peça - que dura duas horas e quarenta minutos -- reside no facto de todos os atores usarem uma espécie de máscara de maquilhagem, que lhes tapa o rosto, precisamente para anular o valor individual da cada um e para que o espetador veja a história e não a forma como os atores desempenham as personagens.

"Oresteia" tem música ao vivo dos Dead Combo, que foram convidados para o projeto e que, apesar de já terem feito música para teatro, se estreiam, agora no género tragédia.

Pedro Gonçalves disse que a "grande dificuldade" de compor para "Oresteia" residiu em perceber "o que é uma tragédia em termos de música".

"Tentar arranjar um espaço, uma cor ou uma coisa qualquer que encaixasse" nos versos de Ésquilo foi o grande desafio para o duo, acrescentou Pedro Gonçalves.

Tó Trips explicou à Lusa que estiveram ambos, durante duas semanas, em dezembro, a ler a peça, "a pesquisar, a descascar o texto, que é super difícil".

À partida, ainda tentaram colocar a música à parte, mas depois viram que não funcionava, acrescentou Pedro Gonçalves. O que fez com que estivessem no projeto desde o início, o que foi uma experiência nova para os músicos, segundo Tó Trips.

"Uma experiência enriquecedora e gratificante", disseram ambos à Lusa.

Com versão e dramaturgia de Miguel Castro Caldas, a partir da tradução de Manuel de Oliveira Pulquério e de José Pedro Moreira - e consultadas as traduções e versões de Robert Fagle, Ted Hughs, Tony Harrison e Pier Paolo Pasolini -, "Oresteia" tem interpretação de Cláudia Gaiolas, Francisco Carracho, Isabel Abreu, Miguel Borges, Tónan Quito e Vera Mantero.

A cenografia é de F.Ribeiro e o figurino, de José António Tenente. A peça é uma coprodução do CCB com a HomemBala.

"Oresteia" vai ter sete récitas, a partir de sábado: todos os dias, de 17 a 24 de fevereiro, às 21:30, exceto no domingo, dia 18, com início da sessão às 16:00.