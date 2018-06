Encenadora Christiane Jatahy estreia "Ítaca - Nossa Odisseia I" em Portugal

Lusa06 Jun, 2018, 17:50 | Cultura

"Ítaca -- Nossa Odisseia I" é o mais recente trabalho da criadora brasileira Christiane Jatahy, Artista na Cidade 2018. Teve estreia em França, em março último, no espaço Ateliers Berthier do Odéon-Théâtre de l´Europe, em Paris, teatro que produziu a peça.

Para esta criação, em que volta a cruzar teatro e cinema, ficção e realidade, como já é habitual no seu trabalho, a artista carioca inspirou-se na "Odisseia", de Homero.

Christiane Jatahy, porém, transporta a epopeia de Homero para a atualidade, não se confinando às aventuras de Ulisses na guerra de Tróia, nem às desventuras por que passa este herói até regressar a Ítaca, onde deixara Pénélope, sua mulher.

Jatahy acabou por fazer de "Ítaca -- Nossa Odisseia I" uma peça em que fala sobre a atualidade no Brasil, ainda que não mencione o país onde nasceu.

É uma peça onde estão a ganância, a voracidade, o "comer tudo", o "beber tudo" dos "ratos que devoram o Brasil atualmente", como afirmou, em março, à agência Lusa, quando foram apresentados os seus projetos, como Artista na Cidade.

Para Jatahy, aliás, como então argumentou, teatro "é sempre sobre o contemporâneo", sobre o presente.

Por isso, "para acertar no alvo" e entrar na essência da obra, Christiane Jatahy lembrou, a propósito, o exemplo do "estilingue" (a fisga). É assim que constrói os seus trabalhos, explica.

"É como puxar para fora, para esticar, para, na verdade, acertar no alvo", sustentou. Por isso, Christiane Jatahy sublinha que "puxa pelo momento presente, para entrar na essência da obra". Neste caso, na epopeia de Homero.

A apresentação desta peça integra-se no Festival Alkantara, cuja edição de 2016 a criadora abriu com "E se elas fossem para Moscou?", peça baseada em "As três irmãs", de Tchekov.

Esta foi uma das três produções que a encenadora, atriz e e realizadora apresentou, em maio último, no Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito da programação de Artista na Cidade 2018.

Destas três peças, o público português já tinha tido oportunidade de ver duas, pois só a "A floresta que anda" foi estreada agora em Portugal.

Em cena no S. Luiz até segunda-feira, "Ítaca -- Nossa Odisseia I" é a primeira parte de um díptico, a prosseguir em 2019, num projeto sobre viagens, revelou a artista à Lusa, em março.

Nesse trabalho irá documentar "as verdadeiras odisseias, as verdadeiras travessias, levando a ficção para essas travessias diárias [de imigrantes e refugiados], e depois documentar a obra".

As viagens que se fazem na atualidade "em África, na Europa, no Brasil e nas suas fronteiras, assim como em toda a linha do Mediterrâneo" serão alguma da matéria-prima desse futuro projeto.

Passado e presente são variantes que a criadora considera muito importantes para o seu trabalho. Porque o passado "é a memória que nos forma" e o presente "o que se vive e se sente", argumentou.

Além das três peças que estiveram em cartaz no D. Maria -- "Julia", a partir de August Strindberg, e "A floresta que anda", uma estreia em Portugal e na qual a criadora discorre sobre o sistema político, económico e social do Brasil -, Christiane Jatahy tem mais presenças agendadas para Lisboa.

Há uma conversa com o público após a representação de "Ítaca - Nossa Odisseia I", na sexta-feira. E a atriz e encenadora voltará ao D. Maria II, em julho, para trabalhar com os finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema, entre outras iniciativas, enquanto Artista na Cidade.

Christiane Jatahy nasceu no Rio de Janeiro, em 1968, e soma perto de duas décadas de trabalhos cénicos que aliam diferentes áreas artísticas, do teatro ao cinema e à videoarte, com preocupações comuns.

A criadora é artista associada de Le CentQuatre e Odéon Théâtre, em Paris, e do Théâtre National Wallonie-Bruxelles, e sucede ao bailarino e coreógrafo congolês Faustin Linyekula, Artista na Cidade de Lisboa em 2016.

O dramaturgo e encenador britânico Tim Etchells, em 2014, e a coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker, em 2012, foram os anteriores convidados da bienal que junta diferentes palcos e instituições da cidade.

"Ítaca -- Nossa odisseia I" pode ser vista na quinta, sexta, sábado e segunda, às 21:00, e, no domingo, às 17:30.

O espetáculo é falado em português e francês e tem legendas em português.

O espetáculo tem interpretações de Cédric Eeckout, Isabel Teixeira, Julia Bernat, Karim Bel Kacem, Matthieu Sampeur e Stella Rabello.

A direção, dramaturgia e o cenário são de Christiane Jatahy, com a colaboração artística de Thomas Walgrave, do Festival Alkantara, na luz e cenário.

Os figurinos são de Siegrid Petit-Imbert, Géraldine Ingremeau, a direção de fotografia e de imagens de Paulo Camacho e o sistema de vídeo de Julio Parente.

"Ítaca -- Nossa Odisseia I" é uma coprodução do Théâtre National Wallonie-Bruxelas, do Teatro Municipal S. Luiz, do Centro Cultural Onassis, de Atenas, e da Comédie de Genève.