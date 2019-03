Encontro de Novas Dramaturgias começa na quarta-feira em Coimbra

Lusa26 Mar, 2019, 11:36 | Cultura

A quarta edição do festival Encontro Novas Dramaturgias (END) decorre em vários espaços da cidade, no Dia Mundial do Teatro, tendo no Teatro Académico de Gil Vicente o palco para alguns dos espetáculos que vão ser apresentados durante o evento.

O END "é um fórum continuado de reflexão sobre as práticas da dramaturgia do teatro português contemporâneo", que, durante três dias, se assume como "um espaço quase único" para tomar o pulso à nova dramaturgia portuguesa, disse à agência Lusa Fernando Matos de Oliveira, diretor do Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), entidade que coproduz o festival com o Colectivo 84.

Organizar este festival "implica um conhecimento íntimo do que está a acontecer na nova criação", num evento que procura estar muito atento às novas linguagens e aos novos criadores e trazer isso "para o centro", salientou Fernando Matos de Oliveira.

No TAGV, vão ser apresentados "Veneno" (quarta-feira), espetáculo encenado por Albano Jerónimo que se centra "na ideia de decadência da família no contexto suburbano", "Cinderela" (quinta-feira), peça de teatro de Lígia Soares que se assume como um diálogo sobre o amor, e "White Rabbit, Red Rabbit" (sexta-feira), espetáculo de Nassim Soleimanpour, interpretado por Miguel Loureiro.

Ao longo dos três dias, haverá também uma oficina orientada por Miguel Castro Caldas, intitulada "Vocabulário", uma palestra que pergunta "O que é um Autor?", em que vão participar Rui Pina Coelho, Lígia Soares e Olga Roriz, e uma difusão de excertos de textos de autores portugueses na Rádio Universidade de Coimbra, no âmbito do projeto "Radiodrama", do Teatro da Garagem.

Outros espetáculos vão ser apresentados em diversos locais da cidade, como é o caso de "I Call Her Will", de Sónia Baptista, e "Entrevistas", de Tiago Cadete.

Entre leituras participadas e outros eventos, haverá ainda tempo para um debate no último dia intitulado "O Ensino da Dramaturgia: Perspetivas interdisciplinares", com a participação de David Antunes, Jorge Louraço Figueira, Fernando Matos de Oliveira, Christine Zurbach e Daniel Tércio.

Ao longo dos três dias, além da abertura ao público em geral, o END vai contar com a participação de alunos e professores das escolas profissionais de artes de Portugal e da Galiza, e dos alunos do ensino artístico da Universidade de Coimbra.