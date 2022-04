Encontro "Fotografia sem Fronteiras" inclui 20 exposições em vários locais da Guarda

Segundo o Centro de Estudos Ibéricos (CEI), entidade que promove a iniciativa, no âmbito do projeto "Transversalidades", as exposições terão como "âncoras" o Teatro Municipal da Guarda (TMG), o Museu, o Paço da Cultura e a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL).

O programa da edição de 2022 do "Imagem & Território - Fotografia sem Fronteiras" inclui, para além das exposições, debates, mostras de fotografia, o lançamento de publicações e a realização de um roteiro fotográfico.

As exposições, que ficam patentes até final de maio, realizam-se na Galeria de Arte do TMG ("Transversalidades: Fotografia sem Fronteiras - 2021", na Galeria Evelina Coelho - Paço da Cultura ("Fragmentos de um retrato de Portugal" - José Saramago), no espaço E#4 - Paço da Cultura ("Gramática do instante e do infinito" - José Eduardo Agualusa), no Museu ("Ruralidades" - Jorge Bacelar e "Uma longa jornada" - Alberto Prieto), no Edifício Polifónico do TMG ("Rumores do Mundo: Pessoas, Lugares, Outros Olhares - 2021") e na BMEL ("O mais comprido Museu do Mundo - Álvaro Domingues, Duarte Belo, Valter Vinagre, Daniel Malhão, Nuno Cera, Paulo Catrica - curadoria de Pedro Campos Costa e Eduardo Costa Pinto).

As mostras também se estendem à Unidade Local de Saúde ("Sinais de um mundo em mudança" -- participantes no concurso Transversalidades), ao Café Concerto do TMG ("Anverso" - Jorge Pena), ao Instituto Politécnico ("Transversalidades. Diálogos imagéticos entre Portugal e o Brasil -- participantes Transversalidades), à Casa da Cultura de Famalicão da Serra ("Guarda: Património Cultural Local" -- Fotoclube da Guarda), ao Centro de Recursos Partilhados de Trinta ("Ambiente e ruralidade" -- Fotoclube da Guarda), à Escola Profissional ("Paisagens e narrativas imagéticas -- participantes Transversalidades), à Escola Secundária Afonso de Albuquerque ("Imagem, conhecimento e sociedade -- participantes Transversalidades), à Escola Secundária da Sé ("Lusografias: Transversalidades Atlânticas -- participantes Transversalidades) e aos Bombeiros Voluntários ("A Ibéria na Rota do Mundo -- participantes Transversalidades).

São também contempladas com a iniciativa a Aldeia de Crianças SOS da Guarda ("Paisagens naturais e humanas - participantes Transversalidades), a CERCIG (Paisagens, Biodiversidade e Património cultural" - participantes Transversalidades), a Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca ("Uma viagem ao redor da Terra" -- participantes Transversalidades), a Praça Luís de Camões ("Outros Mundos. Viagem pelo sistema solar" - Michael Benson) e a Câmara Municipal da Guarda/Ponto de Informação ("Imagem & Território: Fotografia sem Fronteiras)".

O CEI adiantou, em comunicado, que serão realizados debates no Café Concerto do TMG, com transmissão `online`, sobre "Imagem & Território" (quinta-feira, 21:30), "Viagem e Imagem" (sexta-feira, 21:30) e "Fotografia sem Fronteiras" (sábado, 21:30).

O programa do evento também inclui o lançamento do catálogo "Transversalidades -- Fotografia sem Fronteiras 2021" e da obra "Território & Imagem. Textos de fronteira", de Jorge Gaspar.

Haverá, ainda, no domingo, um Roteiro Fotográfico, sobre "Ambiente e Ruralidade", entre Famalicão da Serra e a aldeia de Trinta, locais onde serão inauguradas duas exposições do Fotoclube da Guarda.