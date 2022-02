Encontro Internacional de Contadores de Leiria quer ajudar a "compreender o mundo"

Ainda limitado pela pandemia, o encontro promovido pelo grupo de teatro "O Nariz" volta a dar voz a narrativas e à cultura imaterial, convidando contadores e narradores a partilharem o conhecimento e as mensagens incluídas em histórias da tradição oral mas, também, originais.

De sábado a dia 16, público em geral e alunos de várias escolas de Leiria, Batalha e Marinha Grande vão ouvir contos tradicionais, trava-línguas, narrativas e outras formas de expressar histórias, partilhadas por Jorge Serafim, Bru Junça, Tâmara Bezerra, Luzia Rosário e a dupla Trovadoras Itinerantes, constituída por Josy Correia e Luciana Costa.

"Ano após ano, damos voz a diversas narrativas e à cultura imaterial", explicou o grupo em comunicado, realçando a dupla função dos contos, enquanto "momentos de cultura e de lazer".

A aposta d`"O Nariz" destina-se "a público de diversas idades" que consegue "compreender o mundo e desenvolver o espírito crítico" através de sessões recheadas de histórias de muitas origens, sublinharam os organizadores.

O Encontro Internacional de Contadores de Histórias de Leiria começa no sábado, com um espetáculo para o público em geral, às 16:00, no Teatro Miguel Franco. A par dos contos, será estreada uma curta de animação a partir de um conto de José de Almada Negreiros, uma criação de Paulo Simões, Vitória Condeço e Inês Condeço. Às histórias contadas acrescenta-se música de Diana Catarino (saxofone) e Inês Condeço (piano).

Ainda no sábado, à noite há nova sessão de contos para todos os públicos no Auditório Paroquial de Santa Eufémia, uma das freguesias do concelho de Leiria.

Orientadas para crianças e jovens em idade escolar são as apresentações que decorrem de dia 14 a 16, em escolas e jardins de infância da Caranguejeira e Milagres, outras duas freguesias de Leiria, e da Batalha e Marinha Grande.